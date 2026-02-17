Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27

Українські військові також уразили три пункти управління дронами

Сили оборони України продовжують методично нищити авіацію та логістику ворога. У ніч на 17 лютого 2026 року в окупованому Криму було уражено дефіцитний російський корабельний вертоліт Ка-27. Окрім того, під прицільний вогонь потрапили три стратегічно важливі пункти управління безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Генштаб.

У ніч на 17 лютого в районі населеного пункту Камишли (тимчасово окупована територія АР Крим) українські воїни завдали «потужного» удару по багатофункціональному корабельному вертольоту Ка-27. Зафіксовано точне влучання в ціль.

Ка-27 є важливою одиницею для морської авіації РФ, оскільки використовується для протичовнової оборони, пошуково-рятувальних робіт та розвідки на морі.

Окрім авіації, протягом останньої доби (16 лютого) Сили оборони зосередилися на придушенні ворожих підрозділів безпілотної авіації. Було уражено одразу три пункти управління БпЛА, що суттєво «засліпило» окупантів на кількох ділянках фронту.

Географія успішних влучань свідчить про системну роботу розвідки та артилерії. На Запорізькому напрямку уражено пункти управління в районах н.п. Гуляйполе та Затишшя. На території РФ точковий удар нанесено по базі операторів БпЛА в районі Анатоліївки Курської області.

Втрати особового складу та масштаби руйнування дороговартісного обладнання наразі уточнюються.

Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України продовжують системно нищити економічний потенціал агресора. У ніч на 17 лютого 2026 року безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.