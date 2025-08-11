Головна Думки вголос Юрій Сиротюк
search button user button menu button
Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч, військовослужбовець

Обміняти війну на ганьбу. Чи треба це Україні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому тільки ми здатні відвоювати перемогу
фото: depositphotos.com

Ніхто крім нас самих не принесе нам перемогу

Ніхто крім нас самих не здатен нас звоювати. Ніхто крім нас самих не принесе нам Перемогу. Тому байдуже, що роблять «вони». Зрештою «вони» завжди так поступали в історії. З якого дива щось мало змінитися.

Важливо як поступатимемо Ми. Ми субʼєктні доки ми воюємо. Щойно ми стаємо стравою в переговорному меню, наші інтереси нікого вже не цікавитимуть. Тому виходьмо з дитячого стану, «що вони для нас», мислимо категоріями «що ми за себе».

Виходячи з цього мир з Москвою неможливий ніколи. Доки вона існує як імперія, а ми як вільна нація. Як не можливий будь-який мирний договір до повернення всіх незаконно загарбаних територій та понесення агресором законної відповідальності.

Навʼязування так званого перемирʼя через обмін земель, яких ще ворог не завоював на чергові Будапештські папірці - це всього лиш легітимація відкладеної страти України та знищення української нації.

Обміняти війну на ганьбу, яка принесе ще страшнішу війну неприйнятно. Тому єдиний варіант битися.

На жаль, зруйнування суспільного договору який передбачав що в умовах екзистенційної війни усі мають обʼєднатися і працювати заради перемоги приніс свої негативні наслідки.

Війну не можна виграти тією кількістю вояків які незмінно бʼються з 2022 (а хто й 2014) року. Але війну можна програти байдужість тих, «чия хата скраю».

І тих, хто вирішив, що є справи важливіші ніж фронт екзистенційної війни. Тому нам потрібний новий суспільний договір. Скільки зусиль, праці, поту і крові ми готові принести. Скількох піхотинців ще віддадуть у бій матері.

Як нація швидко і жорстоко накаже тих, хто самоусунувся від цих доленосних подій. Ми ті, хто на фронті, ніколи не погодимося ні на капітуляцію, ні на ганьбу. Ми вже здобули перемогу у своїй битві.

Але щоб здобути перемогу в війні нам потрібне підкріплення. У нинішньому стані армія може ефективно нищити ваньків ще як мінус до пів року.

Далі потрібна чергова хвиля мобілізації. сконцентрування на результаті. Нам потрібна національна єдність. Нам потрібна непохитна віра і воля.

Бачу як тяжко нам. Але і ванюшки зараз лізуть з надривом. І таки можуть надірватися. Тому тре встояти. І все залежить тільки від нас.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія ворог Україна росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада не отримала обіцянки припинити військову підтримку України
Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США: ЗМІ озвучили деталі
7 серпня, 14:47
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
2 серпня, 10:48
Зеленський: Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну
Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
1 серпня, 15:34
24 службових розслідування щодо скандалів у ТЦК ще тривають
Скандали у ТЦК: Сухопутні війська відзвітували про результати перевірки
31 липня, 18:22
Зеленський: Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде
Зеленський назвав умови і термін закінчення війни
26 липня, 21:30
Парламент проголосував в цілому законопроєкт #12414
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
22 липня, 13:48
64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду
Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі
18 липня, 07:38
Міненерго РФ офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості
Міненерго РФ офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості
15 липня, 17:59
На Конференції європейці знову запевняли Зеленського у своїй підтримці
Україна може розраховувати… на себе? Підсумки Римської конференції у цитатах світових ЗМІ Тема тижня
11 липня, 21:30

Юрій Сиротюк

Обміняти війну на ганьбу. Чи треба це Україні?
Обміняти війну на ганьбу. Чи треба це Україні?
Руйнація єдності загрожує смертельними наслідками під час війни
Руйнація єдності загрожує смертельними наслідками під час війни
Тепер усі ці ухилянти мають псевдовиправдання, чому вони не фронті...
Тепер усі ці ухилянти мають псевдовиправдання, чому вони не фронті...
Чи корупція головна проблема в Україні?
Чи корупція головна проблема в Україні?
Путін отримав черговий 50-денний карт-бланш
Путін отримав черговий 50-денний карт-бланш
Комбінований удар імені Трампа
Комбінований удар імені Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
32K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
3903
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2508
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1520
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua