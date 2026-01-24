Росіянка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче через суд повернутися на змагання

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

Лістунова в Instagram поширювала пост про збір коштів для доньки ліквідованого російського окупанта

Федерація гімнастики Росії (ФГР) спільно з олімпійською чемпіонкою Вікторією Лістуновою подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS). Про це повідомляє «Главком».

Рішення щодо апеляції було ухвалено після відмови Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) у наданні Лістуновій нейтрального статусу, необхідного для участі в міжнародних змаганнях.

«Після всебічного розгляду ситуації Федерація дійшла висновку про доцільність звернення до CAS як встановленого правового механізму для отримання незалежної правової оцінки прийнятого рішення», – йдеться у заяві ФГР

У 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

20-річна Вікторія Лістунова є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву.

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.