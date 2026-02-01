На Запоріжжі боєць ЗСУ врятувався від ворогів у охопленому полум’ям танку

Під час ворожого обстрілу снаряди влучили поблизу танка, після чого він зайнявся

Механік-водій 241-ї бригади територіальної оборони на псевдо Грег, ризикуючи власним життям, врятував бойовий танк, який загорівся під час щільного ворожого обстрілу. Інцидент стався під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку фронту. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

За словами військових, танк Т-80, який згодом евакуював Грег, був трофейним – його здобули на Харківщині під час контрнаступу. Бойова машина вже тривалий час використовувалася підрозділом і перебувала на позиціях із повним боєкомплектом.

Під час ворожого обстрілу снаряди влучили поблизу танка, після чого він зайнявся.

«Думок лишати машину не було. Це було на автоматі. Потушили, що змогли, і прийняли рішення виводити її», – розповідає механік-водій.

Попри пожежу, артилерійський обстріл і загрозу з боку ворожих дронів, боєць заскочив у палаючий панцирник і почав рух у бік українських позицій.

«Я їхав, мов зелений дракон із палаючими крилами. Все горіло», – згадує військовий.

Командир підрозділу зазначає, що ситуація була вкрай небезпечною: маршрут евакуації проходив через лісосмуги, де фіксували активність ворожих дронів-камікадзе.

«Виганяти танк, знаючи, що там «ждучи» і що тебе розбирають – це дуже сміливе рішення», – наголосив офіцер 241-ї бригади з позивним Старий.

Механіку-водію вдалося дістатися тилу, де разом із побратимами вони остаточно загасили полум’я. Попри значні пошкодження, бойову машину згодом відновили – після ремонту та фарбування танк знову повернувся в стрій.

Сам Грег героєм себе не вважає.

«У нас війна повномасштабна. Що я зробив? Танк вивіз. Палаючий», – каже він.

Водночас командування бригади переконане: вчинок військового є прикладом справжньої мужності. Наразі підготовлено подання на державну нагороду – орден «За мужність».

