Мюнхен-2026: Зеленський виступив на конференції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: скріншот з відео

Президента взяв участь у панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Президент України Володимир Зеленський виступив промовою та взяв участь у панельній дискусії на ювілейній Мюнхенській конференції з питань безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

Під час дискусії у форматі запитань та відповідей Глава держави торкнувся найбільш гострих політичних тем:

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом, зосередившись на критичній потребі у зміцненні протиповітряної оборони. Глава держави поінформував партнера про наслідки масованих російських атак та наголосив на дефіциті ракет для систем ППО.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ключовими темами зустрічі стали посилення українського «щита ППО» через програму PURL, постачання ракет для систем NASAMS та реалізація нових пакетів енергетичної допомоги для захисту критичної інфраструктури. 

Одним із головних питань стало фінансування закупівлі американських ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE. 

