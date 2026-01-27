На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду

Два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне – у вагон

На Харківщині російські БпЛА вдарили по пасажирському поїзду. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове». Два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне – у вагон. Сталась пожежа.

«У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді на Харківщині. За попередньою інформацією, РФ атакувала трьома БпЛА типу Shahed. Влучання сталося перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.