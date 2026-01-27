Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду
У поїзді перебувало понад 155 пасажирів
фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне – у вагон

На Харківщині російські БпЛА вдарили по пасажирському поїзду. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської територіальної громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове». Два влучання зафіксовано біля поїзда, ще одне – у вагон. Сталась пожежа.

На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду фото 1
На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду фото 2

«У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Також чоловік та жінка звернулися за медичною допомогою», – йдеться у повідомленні.

На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду фото 3

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді на Харківщині. За попередньою інформацією, РФ атакувала трьома БпЛА типу Shahed.  Влучання сталося перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Читайте також:

Теги: війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зупинити Путіна
Як зупинити Путіна
7 сiчня, 10:56
Путін не збирається йти ні на які компроміси у питанні України
Мир через силу: єдиний шанс, як зупинити війну у 2026 році
30 грудня, 2025, 19:05
ЗСУ утримують місто, але рельєф ускладнює оборону Гуляйполя
Гуляйполе в сірій зоні: українські війська борються з рельєфом та ворогом
29 грудня, 2025, 16:48
На ударних БПЛА РФ помітили інфрачервоний захист
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
2 сiчня, 18:31
Пошкоджений житловий будинок після російського удару в Києві 9 січня
ООН: Кількість жертв серед цивільних в Україні значно зросла у 2025 році
13 сiчня, 01:13
Британский монарх відзначив стійкість українців
Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир
16 сiчня, 20:02
У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
29 грудня, 2025, 12:36
РФ обстріляла столицю
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
9 сiчня, 06:55
Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
9 сiчня, 10:16

Події в Україні

Удар по поїзду на Харківщині, скасування застави для Дубінського. Головне за 27 січня
Удар по поїзду на Харківщині, скасування застави для Дубінського. Головне за 27 січня
На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду
На Харківщині загинуло троє людей через удар РФ по пасажирському поїзду
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото
На Сумщині окупанти вбили людей під час спроби евакуюватися
На Сумщині окупанти вбили людей під час спроби евакуюватися
Росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: є поранені
Росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Харківщині: є поранені
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua