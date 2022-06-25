Прикордонники з передової показали незвичний кулінарний майстер-клас (відео)

Вояки приготували картоплю із салом у залізній бані з-під кави

Прикордонники з передової показали кулінарний майстер-клас – приготували картоплю із салом у залізній бані з-під кави. Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба.

Кулінарними хитрощами поділився полковник Вадим Закладний – прикордонник з неймовірним бойовим досвідом. У 2014 - 2015 роках очолював оперативно-бойову прикордонну комендатуру 25 загону у зоні АТО. У 2019 за вислугою років звільнився в запас. А 24 лютого цього року, коли кремлівська орда почала повномасштабне вторгнення, одним із перших повернувся в прикордонну родину і вирушив у зону бойових дій боронити нашу землю.

Раніше повідомлялося, що цього літа в Україні може виникнути дефіцит деяких продуктів. В умовах війни нестача продуктів виникає через те, що їх скуповують про запас. Крім того, тимчасова окупація південних областей призведе до проблем з овочами та фруктами.

Також дієтолог розповіла, якими продуктами краще запасатися, рятуючись від продовольчої кризи.

Нагадаємо, через військові дії та тимчасову окупацію Україна позбавлена доступу до 2,8 млн тонн пшениці.