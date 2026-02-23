Головна Думки вголос Тетяна Трощинська
search button user button menu button
Тетяна Трощинська Журналістка та медіаменеджерка

Чи ми до кінця вивчили урок 24 лютого?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Картина під назвою «Врятовані картоплею» художника Юрія Шаповала, створена у січні 2022 році
автор картини: instagram.com/shapovalyura

Рефлексія після чотирьох років повномасштабної війни проти РФ

Я поділюся дуже особистими моїми відчуттями.

Тривалий після початку великої війни я, передовсім як людина, частково – і як журналістка, теж носилася з цим запитанням: ну чому так?

  • Чому не було відвертої розмови із громадянами?
  • Чому коли американська розвідка говорила, що ось-ось почнеться, і радили копати окопи, президент пропонував святкувати якийсь день єднання?
  • Чому така недовіра до свого ж суспільства? Наївне і, напевне, навіть травматичне відчуття.

У листопаді 2022 року в мене була нагода спитати про це особисто – це була зустріч президента з головними редакторами та ведучими радіо і телебачення. Я тоді ще була головною редакторкою «Громадського радіо», і мені це питання здалося важливим для рефлексування в часі. На той момент пройшло вже 8 місяців від вторгнення, щойно звільнили Херсон.

Тому я спитала, чому президент так не довіряв людям і чи не переконався він за цей час, що це було помилкою, що українські громадяни більш зрілі, більш сміливі, ніж він вважав, ніж, можливо, ми самі про себе думали.

Президент відповів дуже емоційно, він багато говорив про себе, про те, що він особисто не втік, що була пропозиція від партнерів евакуювати столицю, і він сказав, що це неможливо і що Росія зайде і займе те, що покинуто (і це правда, і навіть не займе, а випалить, як росіяни це роблять). Сказав, що там, де немає людей, там буде смерть. І це теж правда.

Але ця відповідь мені здалася все одно не про нас, як про спільноту. Вона все одно була про недовіру до громадян. Бо коли довіра є, ми вважаємо людину/спільноту суб'єктною. Здатною ухвалити правильне, корисне рішення. Ми здатні дивитись в очі загрозі разом і бути партнерами.

Відтоді було багато чого. І журналістських реконструкцій, і статей, й інтерв'ю. Ця остання публікація Шона Вокера в The Guardian, окрім того, що є прекрасною журналістською і аналітичною роботою, ще й дуже стимулює спогади.

Власне, емоційно повертає в ті дні і свідченням цього є те, що ми знову почали згадувати про цю відсутність чесної відвертої розмови з громадянами. Як пише Шон Вокер: «Найголовніше, що український уряд був повністю непідготовлений до майбутнього нападу, а президент Володимир Зеленський витратив місяці на те, щоб відхиляти все терміновіші американські попередження як страх і придушення занепокоєння своєї військової та розвідувальної еліти, яка врешті-решт зробила обмежені спроби підготуватися за його спиною».

Але зараз я би не питала про це. Бо мені здається, що всі відповіді – в нас самих. Facebook мені нагадав, що чотири роки тому, напередодні 24 лютого, я постила цю картину полтавського художника Юрія Шаповала. Вона мені здалась магнетичною, попри моторошність. І пророчою, як тепер ми бачимо.

Тоді чимало людей написали мені, що це ж «жах».

  • «Як ви можете таке публікувати».
  • «Як можна садити картоплю під ракетами».
  • «Як можна».

Але ми ще тут. Шон Вокер пише, що ключовим уроком вторгнення в Україну було те, що «не варто відкидати речі лише тому, що колись вони могли здаватися неможливими». Це взагалі важливий і прикрий урок не лише для світових розвідок, не лише для політиків, а й для громадян.

Чи ми його до кінця вивчили? Не всі, але велика частина з нас. Ми ще досі тут не тому, що хтось не втік. Ми ще досі тут тому, що були люди, які першими все зрозуміли про війну ще у 2014 році і прийняли цей бій. Бо були люди, хто першими опинився у лютому 2022 біля військкоматів, і хто був здатен ухвалити саме це рішення – битися.

Якраз за самих себе, за країну – не за президентів чи владу. Що була довіра і солідарність. Бо це ніколи не одне рішення однієї людини. Це завжди сума зусиль, сміливості, сили і жертовності тисяч людей, мільйонів людей. Саме це робить нас спільністю, політичною нацією.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: 24 лютого війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
20 лютого, 01:58
Путін розкритикував США за блокаду Куби
Путін розкритикував США за блокаду Куби
19 лютого, 22:40
ЄС не завершив погодження санкцій через суперечки з Будапештом
Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС
17 лютого, 15:29
Сергій Звілінський записує спогади мешканки села Новогригорівка (Пурхівка) Гуляйпільської громади, квітень 2024 року. Нині це село окуповане
«Ледь не в кожній родині були махновці». Краєзнавець, що рятує культурні цінності Гуляйполя, б’є на сполох
17 лютого, 08:22
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
5 лютого, 05:32
Економічний спад в Росії. Путін раптом сказав правду
Економічний спад в Росії. Путін раптом сказав правду
4 лютого, 15:33
Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджена в її столиці, Петрозаводську
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО
1 лютого, 06:28
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів
Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви
28 сiчня, 14:54
«Тор-М2» уражено
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму
27 сiчня, 15:50

Тетяна Трощинська

Чи ми до кінця вивчили урок 24 лютого?
Чи ми до кінця вивчили урок 24 лютого?
Міндічгейт. Суспільство губиться в пріоритетах
Міндічгейт. Суспільство губиться в пріоритетах

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua