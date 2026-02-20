Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії масово закривається ресторанний бізнес

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
фото: Reuters

У січні було зафіксовано найбільше скорочення кількості закладів харчування з 2021 року

Російський сектор громадського харчування зіткнувся з наймасштабнішою хвилею закриттів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Главком із посиланням на Reuters.

Навіть у заможній Москві, яка тривалий час залишалася відносно ізольованою від економічних наслідків війни, ресторани та кафе припиняють роботу найшвидшими темпами за останні чотири роки. Це свідчить про глибоке уповільнення російської економіки обсягом $2,8 трлн, яка починає втрачати стійкість під тиском санкцій та внутрішніх проблем.

Основними факторами, що знищили прибутковість бізнесу, стали:

  • ціни на продукти для ресторанів зросли на 50%;
  • облікова ставка, яка трималася на рівні 21% у 2024 році, зробила кредитування та рефінансування для малого бізнесу майже неможливим;
  • реальне зростання споживчих витрат у лютому впало до нуля. Росіяни масово переходять у режим економії, обираючи фаст-фуд замість ресторанів та продукти зі знижками замість делікатесів.

За даними Сбербанку, у січні було зафіксовано найбільше скорочення кількості закладів харчування з 2021 року. На вулицях столиці дедалі частіше з’являються оголошення про оренду порожніх торгових площ. Падіння попиту торкнулося навіть автомобільного ринку: продажі легкого комерційного транспорту, що є індикатором ділової активності, обвалилися на 38%.

Економічні прогнози також стають дедалі песимістичнішими. Якщо у 2024 році російська економіка демонструвала зростання на рівні 4,9%, то на 2026 рік МВФ прогнозує лише 0,8%. Намагаючись стимулювати зростання, Центральний банк РФ нещодавно знизив ставку до 15,5%, проте для багатьох підприємців, як-от власників невеликих кав’ярень та пекарень, цей крок виявився запізнілим. Попри проблеми в економіці, експерти зазначають, що Путін навряд чи змінить політичний курс, хоча й вимагає від чиновників термінових заходів для стримування цін та відновлення темпів розвитку.

Як відомо, великі російські компанії масово звертаються до уряду за фінансовою підтримкою та податковими пільгами, що створює додатковий тиск на бюджет, виснажений війною в Україні. За даними Bloomberg, лобісти металургійної галузі вже просять скасувати акцизи на сталь та податки на видобуток руди, що може коштувати державі 10 млрд рублів щомісяця. 

«Російські залізниці» та великі забудовники, як-от група «Самолет», претендують на десятки мільярдів субсидій, намагаючись компенсувати збитки від високих відсоткових ставок та падіння прибутків.

Нагадаємо, що частка доходів бюджету РФ від нафти й газу знизилася з 40% у 2022 році до 25% наприкінці 2025-го на тлі падіння цін на нафту, санкцій та скорочення закупівель окремими країнами. Експерти також відзначають уповільнення зростання ВВП, посилення податкового тиску всередині країни та зростання соціального невдоволення, що створює додатковий фон для переговорних процесів.

Теги: економіка бізнес росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств
Спецслужби РФ активізували вербування українців: які схеми використовують
16 лютого, 12:25
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Путін перебудовує силову вертикаль для захисту від внутрішніх заколотів
Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор
13 лютого, 11:15
Бессент вважає, що основним фактором для зняття обмежень є завершення бойових дій та підписання міжнародних угод
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
12 лютого, 15:43
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
10 лютого, 12:52
Уражено Редкінський дослідний завод
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
7 лютого, 12:15
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
4 лютого, 13:18
Посольство України у Брюсселі закликало попередити поширення російської дезінформації та пропаганди
Посольство України у Брюсселі закликало скасувати показ російського фільму про війну
28 сiчня, 19:52
У бюджетах російських регіонів немає грошей навіть на виплату заробітних плат
«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)
25 сiчня, 19:58

Економіка

У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок
Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua