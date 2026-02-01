Головна Світ Політика
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджена в її столиці, Петрозаводську
фото: AP (ілюстративне)

За останній рік на території Петрозаводська з’явилися вантажівки та інша техніка, що може свідчити про створення ремонтних або транспортних підрозділів.

Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру в Республіці Карелія, що поблизу кордону з Фінляндією та країнами НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на розслідування фінського телеканалу Yle.

Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджена в її столиці, Петрозаводську. РФ ще у 2024 році почала реконструкцію радянського гарнізону у Петрозаводську, який у 2000-х роках був переважно порожнім. Про активацію гарнізону офіційно не оголошувалося. Водночас місцеві медіа інформують, що вже цього року в місті планується будівництво нового гарнізону – про такий проєкт раніше не згадували й західні джерела.

За оцінками експертів, пожвавлення робіт пов’язане зі створенням у 2024 році 44-го армійського корпусу РФ у Карелії. Його формування означає збільшення чисельності сухопутних військ приблизно на 15 тисяч осіб. Наразі до Петрозаводська, ймовірно, прибула лише незначна частина нового особового складу, оскільки для військових ще необхідно створити житлову та навчальну інфраструктуру.

Фінський військовий аналітик Марко Еклунд, який понад 25 років вивчав російські збройні сили, зазначає, що ще влітку 2024 року гарнізон у районі Рибка мав занедбаний вигляд і використовувався лише частково для тренувань. Судячи з супутникових знімків, за останній рік ситуація суттєво змінилася: на території з’явилися вантажівки та інша техніка, що може свідчити про створення ремонтних або транспортних підрозділів.

На території Петрозаводська з’явилися вантажівки та інша техніка
мапа: Planet Labs PBC

Аналітики звертають увагу і на Кандалакшу в Мурманській області Росії, де триває будівництво військового містечка для нової артилерійської та інженерної бригад. За планами регіональної влади Мурманської області, там мають звести близько десяти нових будівель, а загальна чисельність особового складу може сягнути двох тисяч військових. Гарнізон розташований менш ніж за 150 кілометрів від фінського кордону та має стратегічне значення.

Місцева влада Карелії відкрито підтримує розширення військової присутності. У Петрозаводській міській раді заявляли, що збільшення кількості військ є політичним рішенням президента РФ, а регіон розглядає себе як форпост на кордоні з НАТО. Паралельно обговорюються інфраструктурні проєкти, зокрема газифікація населених пунктів, де планують розміщувати військових, і будівництво медичних закладів.

При цьому значна частина вже сформованих підрозділів 44-го армійського корпусу нині задіяна у війні проти України, зокрема на Харківському напрямку. Через це темпи розгортання нових сил на північному заході РФ залишаються обмеженими.

У своєму щорічному звіті фінська військова розвідка зазначає, що в разі завершення запланованих змін здатність Росії вести бойові дії в напрямку Фінляндії істотно зросте. Але поки триває повномасштабна війна проти України, Москва не має достатніх ресурсів для повноцінного утримання значних боєздатних сил на цьому напрямку.

Нагадаємо, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років, а Німеччина у такому разі стане ключовим елементом оборони Альянсу. 

До слова, НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці. Посилення співпраці між Росією та Китаєм в Арктиці є джерелом занепокоєння для Північноатлантичного альянсу, заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. 

Теги: Фінляндія військові НАТО росія

