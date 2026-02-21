Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Війна накриває світ: яку роль відіграють українці?
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Всі намагаються використати війну. На що може вплинути кожен з нас 

Війна є шлях обману, сказав ще Сунь Дзи два з половиною тисячоліття тому.

На дванадцяту річницю війни, четверту річницю повномасштабного вторгнення вже опубліковано і буде ще опубліковано чимало інформації про події тих днів, правдивої чи неправдивої, сенсаційно нової чи вже багато разів оприлюдненої. Багато правди з домішками неправди. Багато неправди, вкритої тонким шаром правди. Багато правди з тонкими інтерпретаціями, як варто її розуміти.

Будь ласка, пам'ятайте:

  • Росія проводить інфооперації з метою примусити Україну розколотися й капітулювати, а для того треба, щоб всі посварилися.
  • Україна проводить інфооперації з метою пробудити європейських партнерів, над якими нависає війна, а для того треба показати, яких помилок наробила Україна.
  • США проводять інфооперації з метою схилити очільників України до швидкої згоди на щось, що можна показати як успішну миротворчість, а для того треба показати, яка Україна слабка. Водночас показати дулю європейцям.
  • Європейські країни проводять інфооперації з метою повернути США на їхнє місце гаранта європейської безпеки.
  • Тим часом в Україні триває (абсолютно передчасно й безпідставно) передвиборча кампанія.
  • Тим часом в США незабаром розпочнеться дуже важлива передвиборча кампанія.
  • Тим часом в ключових європейських країнах триває крихка політична нестабільність.

Ці внутрішньополітичні процеси впливають на зовнішню політику, і навпаки. Всі намагаються використати війну й зовнішню політику для вирішення внутрішніх проблем.

Все, що ви побачите, буде спецоперацією всередині спецоперації, загорнутою у красиву обгортку, яка сама по собі є іншою спецоперацією.

Читайте все. Залишайтеся емоційно незворушними. Бо ця інформація спонукає вас не до дій, а до переживання сильних емоцій. А це не дасть вам жодної користі.

Спитайте себе, що корисного для себе, для близьких, для дальніх, для перемоги ви можете зробити. І зробіть. Не переймайтеся з приводу того, на що ви не можете вплинути.

Бо мета авторів операцій полягає саме в тому, щоб ви переймалися з приводу того, на що ви не можете вплинути. Цей розрив породжує нервовий зрив і депресію.

Кожен і кожна з нас має щось, на що може вплинути. Це коло нашого впливу і нашої відповідальності можна і треба розширити, іноді значно, іноді до меж всієї країни і навіть більше. Але за нього не ступайте ні на крок. Залишайтеся там, де ви можете щось змінити. А ви можете. Все решта – гойдалки, на яких хай гойдаються наші вороги. А не ми.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наше найнагальніше прохання до союзників – допомогти захистити ті частини енергосистеми, які ще залишаються в строю, зазначив Тімченко
Ми потребуємо посилення захисту енергетики та поставок обладнання – очільник ДТЕК
17 лютого, 16:02
Головним питанням поточної фази війни Сікорський вважає змагання на витривалість
Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори – польський міністр
14 лютого, 20:47
У 2015 році Володимир Шадура виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС поблизу Волновахи Донецької області
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру
14 лютого, 09:00
У травні 2024 року Володимир Мойшевич став до лав Збройних сил України
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
13 лютого, 09:00
Дрони Служби безпеки атакували Ухтинський НПЗ
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
12 лютого, 14:25
За даними влади, ситуація під контролем
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
9 лютого, 08:48
Українських біженців у Норвегії попереджають про можливе вербування зі сторони РФ
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
6 лютого, 15:23
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
2 лютого, 16:48
У Росії мешкають дуже різні люди. У тому числі – цілком притомні, адекватні і усвідомлюючі, в яку прірву вони мчать
Без флоту, доріг та майбутнього: справжня ціна війни для Росії
31 сiчня, 19:40

Валерій Пекар

Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
Новий 2026 рік. Яким він має стати
Новий 2026 рік. Яким він має стати
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua