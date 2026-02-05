Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 5 лютого 2026 року

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, у двох російських містах пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп звернувся до Ірану.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 лютого:

Атака на Київ

Палаюча автостоянка у Києві після російської атаки фото: соціальні мережі

Вночі 5 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горять авто на стоянці.

У Соломʼянському районі постраждала людина, а у Святошинському районі не підтверджуються наслідки атаки.

У Білгороді та Ростові пролунали вибухи

фото з відкритих джерел

У ніч на 5 лютого російські міста Білгород та Ростов-на-Дону потрапили під удар ракет та БпЛА.

Цієї ночі Білгород атакували ракети. За попередніми даними російських ресурсів, для атаки нібито могли бути використані системи HIMARS.

Паралельно з цим про масовану атаку безпілотників повідомили мешканці Ростовської області. Вибухи було чутно в самому Ростові-на-Дону, а також у Таганрозі, Батайську та Азові.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя

фото з відкритих джерел

Протягом 4 лютого та до самої ночі російські війська здійснюють прицільні удари по Запоріжжю та прилеглих населених пунктах області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Для атаки окупанти застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучання в один із об'єктів виникла пожежа, яку оперативно приборкували рятувальні служби. За попередніми даними, обійшлося без людських жертв.

Удари призвели до критичних перебоїв в енергопостачанні: без світла залишилися понад 53 тис. споживачів.

Трамп звернувся до лідера Ірану

фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї перед початком ядерних переговорів в Омані.

Американський лідер зазначив, що Хаменеї має привід для «великого хвилювання» у зв'язку з майбутньою зустріччю. Це застереження пролунало на тлі складного підготовчого процесу, під час якого Тегеран наполіг на зміні місця проведення переговорів, що мали спочатку відбутися в Туреччині. США неохоче прийняли цю умову, погодившись на зустріч у п'ятницю.

Трамп вирішив пом’якшити імміграційне питання

фото: The White house/Facebook

Президент Дональд Трамп припустив, що його адміністрація могла б застосувати «м’якший підхід» до імміграції після смертельної стрілянини двох громадян США в Міннеаполісі.

«Я зрозумів, що, можливо, нам знадобиться трохи м’якший підхід, але все одно потрібно бути жорстким. Це злочинці, ми маємо справу з справді запеклими злочинцями», – сказав президент.

Президент також заявив, що вказівка ​​Міністерству внутрішньої безпеки негайно вивести 700 військовослужбовців з Міннесоти надійшла безпосередньо від нього.

Інші важливі новини: