Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС

ЄС не завершив погодження санкцій через суперечки з Будапештом

Будапешт наполіг на виключенні російських спортивних посадовців із санкційного списку

Європейський Союз наблизився до фінального погодження 20-го пакета санкцій проти Росії, однак позиція Угорщини щодо окремих російських спортивних функціонерів може затягнути ухвалення рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами співрозмовників видання, остаточну угоду можуть укласти після ще двох зустрічей послів країн ЄС у форматі Coreper II. Очікується, що посли знову зберуться в середу і, ймовірно, в п’ятницю.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наполягає на тому, щоб новий пакет санкцій був готовий до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Вона також намагається координувати дії з Великою Британією, щоб санкції мали максимальний ефект.

Посли країн ЄС у понеділок заслухали доповідь посланця з питань санкцій Девіда О’Саллівана, який працює з третіми країнами над усуненням лазівок, що дозволяють Росії утримувати свої нафтові судна у відкритому морі.

Водночас, за словами двох дипломатів, Угорщина наполягає на виключенні з санкційного списку провідних російських спортивних посадовців. Саме ця позиція може уповільнити остаточне погодження пакета санкцій.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію загрозою для безпеки Європи, а головну небезпеку для країни пов’язує з політикою Брюсселя. Він також розкритикував позицію західних лідерів щодо Володимира Путіна та виступив із різкими заявами проти ЄС напередодні парламентських виборів.

До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансів і торгівлі. Зокрема, йдеться про розширення санкцій проти «тіньового флоту», нові обмеження для банків та додаткові торговельні заборони, спрямовані на зменшення доходів Москви та ускладнення обходу санкцій.