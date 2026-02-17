Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС
ЄС не завершив погодження санкцій через суперечки з Будапештом
фото: Xinhua News Agency

Будапешт наполіг на виключенні російських спортивних посадовців із санкційного списку

Європейський Союз наблизився до фінального погодження 20-го пакета санкцій проти Росії, однак позиція Угорщини щодо окремих російських спортивних функціонерів може затягнути ухвалення рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами співрозмовників видання, остаточну угоду можуть укласти після ще двох зустрічей послів країн ЄС у форматі Coreper II. Очікується, що посли знову зберуться в середу і, ймовірно, в п’ятницю.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наполягає на тому, щоб новий пакет санкцій був готовий до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Вона також намагається координувати дії з Великою Британією, щоб санкції мали максимальний ефект.

Посли країн ЄС у понеділок заслухали доповідь посланця з питань санкцій Девіда О’Саллівана, який працює з третіми країнами над усуненням лазівок, що дозволяють Росії утримувати свої нафтові судна у відкритому морі.

Водночас, за словами двох дипломатів, Угорщина наполягає на виключенні з санкційного списку провідних російських спортивних посадовців. Саме ця позиція може уповільнити остаточне погодження пакета санкцій.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Росію загрозою для безпеки Європи, а головну небезпеку для країни пов’язує з політикою Брюсселя. Він також розкритикував позицію західних лідерів щодо Володимира Путіна та виступив із різкими заявами проти ЄС напередодні парламентських виборів.

До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансів і торгівлі. Зокрема, йдеться про розширення санкцій проти «тіньового флоту», нові обмеження для банків та додаткові торговельні заборони, спрямовані на зменшення доходів Москви та ускладнення обходу санкцій.

Читайте також:

Теги: Угорщина санкції росія Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай захопить російську територію: Каспаров назвав умову
Китай захопить російську територію: Каспаров назвав умову
Сьогодні, 12:09
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Вчора, 10:59
На Кубу літають авіакомпанії «Росія» та Nordwind Airlines
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
9 лютого, 19:37
Центральний банк РФ фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
6 лютого, 06:36
У нових виданнях буде розширено розділ про причини так званої «спеціальної воєнної операції»
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка
1 лютого, 10:56
Обидва типи літаків є одними з ключових у тактичній авіації росії та регулярно залучаються до бойових операцій проти України
Росія втратила літаки Су-30 і Су-34
28 сiчня, 23:07
Росіян посадили у вантажний літак, де вони сиділи впритул до вантажу
РФ через кризу авіації перевозить росіян у вантажних літаках
26 сiчня, 16:54
У судовому засіданні обвинувачена не визнала вину і пояснила, що спілкувалася з приятелем, якого знає близько 20 років
У Києві жінка потрапила під суд через сказану телефоном необережну фразу
24 сiчня, 19:15
Китай запевняє Європу, що він партнер, а не суперник
Китай придумав, як зіграти на розколі між США та Європою – Bild
24 сiчня, 18:57

Політика

Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС
Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
Медіарегулятор Латвії закликав Сейм закрити російськомовні радіостанції
Попри заборони РФ продовжує отримувати німецькі транзистори для дронів – розвідка
Попри заборони РФ продовжує отримувати німецькі транзистори для дронів – розвідка

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua