Сили оборони уразили ППО росіян в Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму
«Тор-М2» уражено
фото: Генштаб (ілюстративне)

Масштаби збитків уточнюються

У ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованій території українського Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Систему ППО було уражено поблизу селища Кача. Масштаби збитків уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слов'янськ Еко». Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та залучений у забезпеченні збройних сил окупаційної армії.

До слова, у 2026 році Україна посіла 20-те місце у глобальному рейтингу військової могутності за версію аналітичного ресурсу Global Firepower. Місце країни в глобальному рейтингу військової могутності оцінюється на основі понад 60 показників, серед яких не лише номінальні показники кількості солдатів і військової техніки, але також економічний і демографічний потенціал.

Так, сильними сторонами України укладачі рейтингу вважають якраз розміри дієвої армії (кількість солдатів і резервістів, а також військової техніки), військово-морський потенціал (ймовірно, завдяки морським дронам), обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та обсяги витрат на оборону. Натомість найслабшими сторонам України названо відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів (типу авіаносець, фрегат, корвет, есмінець), власних танкерів, а також великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.

Крим війна Генштаб системи ППО

