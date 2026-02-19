Путін розкритикував США за блокаду Куби

США фактично перекрили постачання венесуельської нафти на Кубу після затримання Ніколаса Мадуро

Володимир Путін виступив із критикою на адресу Вашингтона через економічну блокаду Куби, назвавши останні обмеження з боку США неприйнятними. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Куби Бруно Родрігесом Паррілья очільник Кремля заявив, що Росія не визнає подібних методів тиску та традиційно підтримує кубинський народ у його праві на самостійний шлях розвитку. Він підкреслив, що Москва усвідомлює складність випробувань, з якими острівна держава стикається останніми десятиліттями, захищаючи власні національні інтереси.

Зараз Куба переживає найтяжчу економічну кризу з моменту розпаду Радянського Союзу. Ситуація значно загострилася після того, як США фактично перекрили постачання венесуельської нафти на острів у межах операції з усунення Ніколаса Мадуро. Дональд Трамп офіційно назвав кубинський уряд надзвичайною загрозою та пригрозив запровадити мита проти будь-якої країни, яка наважиться постачати паливо Гавані. Через це в країні виник дефіцит енергоресурсів, який російська сторона вже охарактеризувала як критичний, додавши, що наразі розглядаються варіанти надання допомоги союзнику.

Наслідки паливної блокади вже відчутні в повсякденному житті кубинців. В Організації Об'єднаних Націй попереджають про можливий гуманітарний колапс, оскільки через брак пального на вулицях столиці накопичується сміття, а спецтехніка не може працювати. Влада Куби змушена була запровадити жорстке раціонування ресурсів для ключових галузей і навіть скасувати щорічний фестиваль сигар. Водночас у Білому домі ситуацію називають наслідком занепаду чинного режиму. Речниця адміністрації США Керолайн Левітт заявила, що Куба руйнується, тому в інтересах самої країни якомога швидше провести радикальні внутрішні зміни.

Як відомо, через гострий дефіцит палива життя на острові з населенням близько 10 млн людей фактично зупиняється. Через брак авіаційного пального скасовано рейси з Росії та Канади, а Велика Британія і Канада вже закликали своїх громадян утриматися від поїздок на Кубу.

Енергетична криза торкнулася і соціальної сфери: школи тимчасово припинили роботу, працівників відправляють у вимушені відпустки, а міста щодня занурюються у темряву через віялові відключення електроенергії. Через нестачу ресурсів державні лікарні скоротили обсяг послуг, а непрацюючі сміттєвози призвели до накопичення відходів на вулицях.

Нагадаємо, мексиканський уряд розглядає варіанти постачання палива на Кубу для підтримки базових потреб острова, таких як електропостачання та транспорт. Головною перешкодою залишаються погрози адміністрації Дональда Трампа запровадити високі мита для будь-якої країни, що забезпечує енергоресурсами комуністичний режим у Гавані.