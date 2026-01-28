Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви

Ушаков запросив Зеленського до Москви за «протекції» Трампа

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, і навіть запросив українського лідера до російської столиці. За словами Ушакова, цю ідею активно просував президент США Дональд Трамп під час нещодавніх телефонних контактів із Кремлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Ця заява пролунала 28 січня 2026 року на тлі активізації міжнародних зусиль щодо завершення війни та підготовки до чергового раунду тристоронніх переговорів в ОАЕ.

Юрій Ушаков у своєму інтерв'ю підтвердив, що Дональд Трамп кілька разів порушував питання прямих контактів лідерів України та РФ. Після зустрічі з Зеленським у Давосі 22 січня, де Трамп заявив, що «війна має закінчитися», Білий дім, очевидно, перейшов до фази активного посередництва. Раніше з'являлася інформація, що мирний план Трампа готовий на 90%, проте ключові 10% стосуються територіальних поступок, на які Україна категорично не погоджується.

Російська сторона намагається продемонструвати «конструктивність», водночас висуваючи свої вимоги.

Ушаков прямо заявив: «Якщо Зеленський справді готовий... ми запрошуємо його до Москви». У Кремлі наполягають, що контакт має бути «добре підготовленим», що зазвичай означає попередню згоду Києва на російські ультиматуми. Росія продовжує називати війну «кризою», ігноруючи реальність агресії.

Нагадаємо, наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого.

«Сьогодні була повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч», – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, попередньо команди зустрінуться ще раз у неділю, 1 лютого.