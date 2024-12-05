Такер знов приїхав в Москву. Навіщо насправді цей візит

«Такер насправді їздить говорити з Путіним і потім ділиться цим з Трампом»

Такер знов приїхав в Москву. Це важливо, бо він намагається побудувати неофіційну розмову між Трампом і Путіним. Як мінімум він про це прямо натякає в своєму відео.

Ось основні тези Карлсона:

Такер стверджує, що США перебувають у неоголошеній, але гарячій війні з Росією.

Він посилається на нещодавнє схвалення Байденом далекобійних ударів по території Росії, що, на його думку, підвищило ризики ядерного конфлікту навіть вище рівня Карибської кризи.

[Це не так, адже, на відміну від Куби, Росія не погрожує завдати ядерного удару по США, а також не переміщує та не розширює свої пускові установки. Проте, Росія явно займається «косплеєм» – передає ядерну зброю Білорусі (аналог Куби), погрожує вдарити по Україні (аналог США), прагне до широкої угоди, яка дала б їй більше впливу у світі (аналог Західного Берліна)… але це лише «косплей».]

Такер заявляє, що США не вели прямих переговорів із Росією понад два роки за Блінкена, залишивши дипломатичні чи закулісні канали закритими.

[Мабуть, тепер він сам хоче бути цим каналом, правда?]

Карлсон звинувачує посольство США в Києві у блокуванні його доступу до інтерв’ю із Зеленським, тоді як CNN отримує ексклюзивні привілеї. Замість цього він бере інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії Лаврова в Москві.

[Це дивно, адже Лекс Фрідман без проблем домовився про інтерв'ю із Зеленським через твіттер.]

Коли я був минулого разу в США один з демократів казав мені що Такер насправді їздить говорити з Путіним і потім ділиться цим з Трампом. Але я не впевнений, що це правда, хоч особа і було високопосадовцем раніше.