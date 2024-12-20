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Тимофій Милованов Почесний президент Київської школи економіки

Пресконференція російського диктатора. Ось що насправді мав на увазі Путін

glavcom.ua
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Путін визнав, що економіка РФ в кризовому стані
фото з відкритих джерел

Путін розкриває карти: від визнання економічної кризи до мрій про переговори з Трампом

Путін визнав, що російська економіка в кризі, втрати є несумісними, але він не буде вести переговори із Зеленським, лише з Трампом. Чому? Зеленський не здасть Україну, а Трамп, на його думку, може.

Ось що він говорить і що насправді має на увазі:

Путін каже: Інфляція – це тривожний сигнал, вона становить 9,2%-9,3%, але реальні зарплати зростають швидше за інфляцію. Тому загальна ситуація стабільна.
Має на увазі: Економіка розвалюється, і навіть я більше не можу підтримувати ілюзію.

Путін каже: Наші солдати щодня звільняють території квадратний кілометр за квадратним кілометром.
Має на увазі: Наші солдати гинуть тисячами заради моїх амбіцій.

Путін каже: Я не можу назвати конкретну дату звільнення Курської області, але ворога точно буде вигнано. Якби я назвав дату, вони б діяли безрозсудно, не враховуючи втрат. Ми так не можемо.
Має на увазі: Я вже не можу набрати достатньо людей.

Путін каже: У нас є люди, з якими можна говорити в Україні; багато хто хоче позбутися неонацистського режиму.
Має на увазі: Я хочу встановити маріонетковий уряд.

Путін каже: Якщо виникнуть загрози для Білорусі, що підпадають під ядерну доктрину, Росія розглядатиме їх як загрози для себе.
Має на увазі: Бійтесь моїх ядерних бомб, бійтесь мене.

Путін каже: Проведемо «технологічну дуель» 21 століття: виберіть ціль у Києві, зосередьте там всі системи ППО та ПРО, і Росія вдарить «Орєшніком». Ми готові до такого експерименту.
Має на увазі: Бійтесь моєї нової МБР, бійтесь мене.

Путін каже: Ми досягли цілей у Сирії, запобігли створенню ісламського халіфату і не допустили, щоб до влади прийшли терористи.
Має на увазі: Сирія була провалом, мені потрібно зберегти обличчя і сказати щось.

Путін каже: У мене і Трампа буде багато тем для обговорення.
Має на увазі: Капітуляція України.

Путін каже: Слабкі сторони Росії? Чутки про мою смерть сильно перебільшені.
Має на увазі: Росія – це я.

Путін каже: Ми готові до переговорів; протилежна сторона (Україна) відмовляється вести переговори.
Має на увазі: Україна не хоче здаватися, тож я говоритиму з тим, хто готовий її здати.

Путін каже: Вітаю вас із п'ятьма дітьми і закликаю всіх наслідувати ваш приклад.
Має на увазі: Народжуйте більше дітей, щоб у мене було більше людей, яких можна посилати гинути на війни.

Путін каже: Зеленського підтримуватимуть ті, чиї інтереси він обслуговує. Якщо потрібно, ми готові надати йому політичний притулок.
Має на увазі: Зеленський має піти.

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Теги: Володимир Зеленський путінський режим перемога росія Україна війна інформаційна війна США Дональд Трамп путін

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Тимофій Милованов

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