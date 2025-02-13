Подивимось, що буде далі...

Що думають українці про сьогоднішні події? Про те, що Трамп не захотів відповідати, що Україна рівна сторона мирного процесу, а тільки має прийняти мир, бо люди гинуть.

Це було питання BBC, на яке я відповідав з заправки WOG у Львові.

Я думаю, що це виглядає дуже погано для нас, звучить, що нас продають, і за безплатно. І всі події сьогоднішнього дня – чітка одностороння позиція США, без погодження з НАТО, що України не буде в НАТО, вимоги повернути 500 млрд доларів США, дзвінок Путін перед дзвінком Зеленському, це все жахливо.

Подивимось, що буде далі, але не Трампу вирішувати майбутнє України. І звісно нам всім хотілося б жити в світі, де Трамп дасть багато військової і фінансової допомоги Україні, і буде дотискати Путіна, але чи існує цей світ?

Поки що Трамп поводиться няшно до Путіна і виторговує повернення американських громадян з Росіі. Можливо, коли він отримає своє, він змінить позицію або риторику. Або можливо це його такий хитрий план, що. Путін відчував себе переможцем, а в той час тихо дати фінансові і військові гарантії Україні? Можливо. Але все стане зрозуміли дуже скоро. Можливо навіть на цих вихідних.