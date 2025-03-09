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Україна і Трамп. Ситуація на наступні чотири роки зрозуміла

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

США перестали бути надійним безпековим партнером

Повертаюсь з Вашингтона в Україну.

Зовнішня політика Трампа до України на наступні чотири роки вже чітка і зрозуміла.

  1. Україна – це проблема і перепона для його стосунків з Росією.
  2. Потрібно перезавантажити стосунки з росією. Покращити їх. Відштовхнути росію від Китаю
  3. Китай – головний ворог. Всі сили мають бути направлені на нього
  4. Європа хай саме розбирається з росією і Україною, якщо хоче. Вони спроможні.

Що нам робити?

Якщо ця реальність така, то в ній жити. Інтегровуватись в Європу безпеково. Це не кінець і не початок. Все буде ок. Просто США перестали бути надійним безпековим партнером.

Сподіваюсь я неправий, як завжди.

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Джерело
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Теги: політика Україна США

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Тимофій Милованов

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