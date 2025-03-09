Україна і Трамп. Ситуація на наступні чотири роки зрозуміла

США перестали бути надійним безпековим партнером

Повертаюсь з Вашингтона в Україну.

Зовнішня політика Трампа до України на наступні чотири роки вже чітка і зрозуміла.

Україна – це проблема і перепона для його стосунків з Росією. Потрібно перезавантажити стосунки з росією. Покращити їх. Відштовхнути росію від Китаю Китай – головний ворог. Всі сили мають бути направлені на нього Європа хай саме розбирається з росією і Україною, якщо хоче. Вони спроможні.

Що нам робити?

Якщо ця реальність така, то в ній жити. Інтегровуватись в Європу безпеково. Це не кінець і не початок. Все буде ок. Просто США перестали бути надійним безпековим партнером.

Сподіваюсь я неправий, як завжди.