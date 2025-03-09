Україна і Трамп. Ситуація на наступні чотири роки зрозуміла
США перестали бути надійним безпековим партнером
Повертаюсь з Вашингтона в Україну.
Зовнішня політика Трампа до України на наступні чотири роки вже чітка і зрозуміла.
- Україна – це проблема і перепона для його стосунків з Росією.
- Потрібно перезавантажити стосунки з росією. Покращити їх. Відштовхнути росію від Китаю
- Китай – головний ворог. Всі сили мають бути направлені на нього
- Європа хай саме розбирається з росією і Україною, якщо хоче. Вони спроможні.
Що нам робити?
Якщо ця реальність така, то в ній жити. Інтегровуватись в Європу безпеково. Це не кінець і не початок. Все буде ок. Просто США перестали бути надійним безпековим партнером.
Сподіваюсь я неправий, як завжди.
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