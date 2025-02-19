Трамп атакує Зеленського. Що це означає для нас?

«Хто знав, що доведеться ще і від США захищатись»

Україна суверенна держава

Конфлікт між Зеленським і Трампом зростає. Трамп тільки що написав новий твіт, по стилю на рівні атаки на Байдена під час виборів.

Трамп називає Зеленського диктатором без виборів, який пішов (почав? Went to) у війну, яку не міг виграти, взяв 350 мільярдів у США і не може відзвітувати за половину.

Звісно все це нісенітниця. Повний пост Трампа читайте нижче. Що це для нас означає? Стоїмо і вистоїмо як сказав Буданов. І гуртуємось за президентом, не як людиною, а як інституцією.

Ми суверенна держава. Просто хто знав, що доведеться ще і від США захищатись.