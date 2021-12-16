Міністр розповів, коли українцям почне приходити «Вовина тисяча»

Українці за два дні оформили пів мільйона заявок на отримання тисячі за вакцинацію

Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що тисячу за вакцинацію українці зможуть отримати уже з 20-21 грудня. Про це очільник Мінцифри сказав в інтерв’ю BBC Україна.

«Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня», – заявив міністр.

Він додав, що у сповіщеннях Мінцифри попереджає, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Водночас Федоров висловив сподівання, що це відбуватиметься раніше.

Напередодні глава Нацбанку оцінив інфляційні ризики від тисячі Зеленського.

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. Сьогодні, 16 грудня, «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.