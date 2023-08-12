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На вулицях однієї з країн ЄС з’явилися наклейки з закликом вступати до «Вагнера» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На вулицях однієї з країн ЄС з’явилися наклейки з закликом вступати до «Вагнера» (фото)
Такі наклейки з'явилися на вулицях Кракова
фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Поліція вже розслідує появу наліпок 

На вулицях польського міста Кракова почали з'являтися наклейки з закликом поповнити лави приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомила Gazeta Krakowska з посиланням на допис депутата краківської міської ради Лукаша Вантуха у Facebook.

«Дуже дивна та загадкова справа. У Кракові з'явилися наклейки, що рекламують набір у ПВК «Вагнер». Як виявилося, це свого роду провокація, і не тільки у Кракові», – написав польський посадовець.

Зокрема, одна з наклейок з’явилася на автостоянці біля Музею Армії Крайової. Мережею також поширилося відео, на якому видно, що така ж наліпка з’явилася в одному з громадських туалетів Кракова.

Наклейка містить напис «Ми тут. Приєднуйтесь до нас. ПВК Вагнер» та QR-код, при скануванні його користувача направить на російськомовний сайт.

Співробітник головного управління поліції у Кракові Бартломей Іздебські розповів, що правоохоронці отримали два протоколи у цій справі та працюють над тим, щоб визначити, з чим мають справу.

«Ми збираємо заявки, фотографуємо наклейки і розбиратимемося. Зараз важко щось більше сказати, тому що це лише перший день», – зазначив він.

Нагадаємо, частини білоруської армії проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи «Вагнера». 

Раніше джерело в російському уряді заявило про ймовірний початок відходу бойовиків групи «Вагнера» з Білорусі назад до РФ. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що ряд домовленостей між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком найманців Євгеном Пригожиним після збройного заколоту було порушено. 

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

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Теги: Польща поліція ПВК «Вагнер»

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