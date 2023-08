На вулицях однієї з країн ЄС з’явилися наклейки з закликом вступати до «Вагнера» (фото)

На вулицях польського міста Кракова почали з'являтися наклейки з закликом поповнити лави приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомила Gazeta Krakowska з посиланням на допис депутата краківської міської ради Лукаша Вантуха у Facebook.

«Дуже дивна та загадкова справа. У Кракові з'явилися наклейки, що рекламують набір у ПВК «Вагнер». Як виявилося, це свого роду провокація, і не тільки у Кракові», – написав польський посадовець.

Зокрема, одна з наклейок з’явилася на автостоянці біля Музею Армії Крайової. Мережею також поширилося відео, на якому видно, що така ж наліпка з’явилася в одному з громадських туалетів Кракова.

Residents of Krakow in Poland are complaining about Wagner recruitment stickers in public toilets pic.twitter.com/Gca0rNKUqK