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Російська авіакомпанія пригрозила Канаді через арештований «Руслан»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російська авіакомпанія пригрозила Канаді через арештований «Руслан»
Літак АН-124-100 російської компанії «Волга-Днепр»
фото з відкритих джерел

Авіакомпанія «Волга-Дніпро» запропонувала Канаді «мирним шляхом вирішити суперечку» з приводу арешту літака Ан-124

Російська вантажна авіакомпанія «Волга-Дніпро» надіслала офіційне повідомлення до канадської влади з пропозицією врегулювати «суперечку» щодо арешту літака Ан-124-100, який зараз перебуває в аеропорту Торонто та має бути переданий Україні. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що ця інформація була надіслана, зокрема, прем'єр-міністру Канади, а також генерал-губернатору країни, міністрам фінансів, закордонних справ, юстиції та генеральному прокурору.

«Якщо вирішення конфлікту не буде досягнуте за шість місяців з дня одержання Канадою повідомлення, авіакомпанія «Волга-Дніпро» розпочне офіційну процедуру арбітражу», - повідомила компанія.

Російська сторона вказує на можливість «мирного вирішення» ситуації, підтримуючись положеннями угоди між СРСР та Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаної 20 листопада 1989 року. Також росіяни зауважують, що літак виконував «гуманітарний рейс за замовленням канадського уряду», перевозячи 475 кубічних метрів або 60 900 кг наборів тестів на COVID-19 з Китаю, перед тим як був затриманий.

У червні стало відомо, що влада Канади розпорядилася заарештувати російський Ан-124. Також повідомлялося, що канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив про плани передати цей літак Україні.

РФ зробила демарш Канаді у зв'язку з наміром Оттави конфіскувати Ан-124 і називали ці плани «цинічним злодійством».

Теги: Торонто Дніпро літак прокурор влада росіяни

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