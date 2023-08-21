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В Україні може з’явитись новий вид поліції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні може з’явитись новий вид поліції
Військову поліцію буде утворено на основі Військової служби правопорядку
фото ілюстративне

Наразі документ перебуває на етапі погодження

Народні депутати спільно зі співробітниками Головного управління військової юстиції Міністерства оборони України розроблять законопроєкт про військову поліцію. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони. Мета формування – підтримка військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту.

Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку в ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів у зонах бойових дій.

Серед основних завдань військової поліції: 

  • правоохоронна діяльність із запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів, згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
  • оперативно-розшукова діяльність;
  • спеціальна превенція у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту;
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту;
  • захист прав військовослужбовців;
  • захист державного майна;
  • виконання покарань.

Розробники законопроєкту планують досягнути сумісності військової поліції зі структурами держав-членів НАТО.

Наразі документ перебуває на етапі погодження.

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ поліція військові

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