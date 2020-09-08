Лукашенко може стати токсичним навіть для Путіна

Вже незабаром мінський каратель прибуде до Росії, щоб слізно благати про допомогу

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По сравнению с 50 тысячами в Литве и тысячами в других, относительно небольших, городах (скажем, в Таллине в бело-красно-белую цепочку вытянулось, по моим подсчётам, 2-3 тысячи человек) московские акции солидарности у посольства РБ выглядели очень хило. (Хотя честь ребятам и хвала, конечно!) Может быть, не было подходящего повода? Ну что ж — теперь он есть!

Совсем скоро в Москву прибудет Александр Лукашенко. Прибудет для переговоров, где станет слёзно просить Владимира Путина о помощи и поддержке, а взамен сливать белорусскую независимость и суверенитет. Это самый вероятный сценарий, и для Беларуси он катастрофичен. На мой взгляд, катастрофичен — хотя и не в таких масштабах — и для России тоже. Причем не только для страны (окончательная изоляция, крутые санкции, дикие расходы…), но и для властей: поглотить бунтующую Беларусь — это как отовариться кипучим Патриком МакМерфи в вяло-обдолбанном «гнезде кукушки» российской политики и гражданского общества. Воистину, «не выгодно».

Сейчас у москвичей есть прекрасный шанс помочь геройскому народу Беларуси и прославиться самим, испытав подзабытое за год чувство самоуважения. Для этого надо постараться обеспечить «президенту» РБ максимально горячий приём на улицах и площадях столицы РФ. Демонстрации, несвежие овощи, автомобильные сигналы, речевки «Уходи!» — на всем маршруте следования кортежа Лукашенко. Если он прилетит, как волшебник, на вертолете и с автоматом — наверняка тоже найдутся способы выразить отношение к минскому карателю.

Это очень важно сделать по, как минимум, двум причинам:

1. Заслужил!

2. Гражданская активность в Москве поможет (без гарантии, конечно) убедить российские власти и лично Владимира Владимировича в том, насколько Лукашенко токсичен и не стóит поддержки. Тем более, что есть вполне реалистичные альтернативные сценарии удовлетворения геополитических аппетитов.

Второй пункт содержит здоровую долю цинизма, но это тот случай, когда речь идёт не только о судьбе страны, но и о жизнях людей, и выбор меньшего из зол может быть оправдан. То, что при любом раскладе зондеркоманда Лукашенко — бóльшее из зол, сомнений не вызывает.

Джерело: Эхо Москвы

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