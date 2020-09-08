Російські ЗМІ повідомляють, що Німеччина відмовилася надати РФ результати аналізів Навального



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У РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

Додаткова інформація про результати досліджень може дозволити зробити висновки про конкретні знання Бундесверу щодо відповідних речовин, – пише росгазета

В Інституті фармакології і токсикології Бундесверу в Мюнхені відмовилися надати Росії подробиці результатів аналізів Олексія Навального, де були виявлені сліди отрути з групи «Новачок». Про це заявив офіційний представник медико-санітарної служби Бундесверу виданню Новая газета.

Видання зазначає, що результати аналізів не надали через секретність.

«Додаткова інформація про результати досліджень може дозволити зробити висновки про конкретні навички і знання Бундесверу щодо відповідних речовин. В такій чутливій сфері це неприпустимо з міркувань безпеки та інтересів ФРН», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

Нагадаємо, 1 вересня генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.