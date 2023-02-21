Продемонстрував свою розгубленість: Банкова покепкувала з послання Путіна

Подоляк: Путін показав, що перспективних рішень у нього немає й не буде

Президент країни-агресора Володимир Путін у своєму зверненні до депутатів Федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми РФ публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

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«Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному «таёжном тупике»», – написав Подоляк у Twitter.

За словами радника голови Банкової, Путін показав, що перспективних рішень у нього немає й не буде, «бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови». «Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ», – додав Подоляк.

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Сьогодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін, за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, виступив з посланням до Федеральних зборів.

Під час звернення Путін заявив, що РФ призупиняє участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. Також Путін заявив, що Росія відновлює випробування ядерної зброї.