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Продемонстрував свою розгубленість: Банкова покепкувала з послання Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Продемонстрував свою розгубленість: Банкова покепкувала з послання Путіна
фото з відкритих джерел

Подоляк: Путін показав, що перспективних рішень у нього немає й не буде

Президент країни-агресора Володимир Путін у своєму зверненні до депутатів Федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми РФ публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк  

«Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що РФ перебуває в безумовному «таёжном тупике»», – написав Подоляк у Twitter.

За словами радника голови Банкової, Путін показав, що перспективних рішень у нього немає й не буде, «бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови».  «Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ», – додав Подоляк.

Сьогодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін, за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, виступив з посланням до Федеральних зборів.

Під час звернення Путін заявив, що РФ призупиняє участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. Також Путін заявив, що Росія відновлює випробування ядерної зброї.

Теги: Михайло Подоляк радник президент путін

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