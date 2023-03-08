Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз

Військова міць Москви зараз значно обмежена втратами військ і виснаженням озброєння

Російська армія після низки невдач на полі бою навряд чи зможе захопити значно більше українських територій цього року. Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс, пише The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після серйозних невдач і значних втрат на полі бою, ми не очікуємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків», – заявила Хейнс.

Проте, за її словами, російський диктатор Володимир Путін, «швидше за все, розраховує, що час працює на його користь». «Путін, ймовірно, вважає, що продовження війни з періодичними паузами у бойових діях може бути найкращим шляхом, який залишився, щоб зрештою забезпечити російські стратегічні інтереси в Україні, навіть якщо на це знадобляться роки», – зазначила Хейнс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона додала, що не досягнувши своїх основних цілей за рік війни проти України, Путін тепер, ймовірно, краще розуміє обмеження своїх сил. «Військова міць Москви зараз значно обмежена втратами військ і виснаженням озброєння, що посилюється торговими обмеженнями та санкціями, запровадженими Сполученими Штатами та союзниками», – наголосила директор національної розвідки США.

За її словами, Путін, схоже, зараз зосереджений на «більш скромних військових цілях». «Якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не отримає значних запасів боєприпасів від третіх сторін, їм все важче підтримуватиме навіть нинішній рівень наступальних операцій», – вважає Хейнс.

Також американська розвідка повідомила, що російський диктатор Володимир Путін недооцінив потужність Збройних сил України у бою, а оголошена в РФ часткова мобілізація підірве його імідж та послабить підтримку війни.