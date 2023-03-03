Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію

Росія зробить висновки про те, що сталося в Брянській області, за підсумками слідства

Сьогодні, 3 березня, Володимир Путін провів екстрене засідання Ради безпеки РФ у закритому форматі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Основною темою засідання стала провокація в Брянській області Росії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що висновки про те, що сталося у четвер у Брянській області, будуть зроблені за підсумками слідства.

«Наразі виконуються слідчі дії, наші служби працюють. Спочатку потрібно все визначити точно, і за результатами слідства вже робитимуться висновки», – сказав представник Кремля. Нагадаємо, що відповідальність за події у Брянську взяв на себе «Російський добровольчий корпус», що діє на боці Збройних сил України.

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Пєсков додав, що у Кремлі захоплені героїзмом нібито загиблого чоловіка та хлопчика, який врятував двох дівчаток.

Під час засідання Ради безпеки Путін підняв питання «антитерористичної безпеки». Він також заявив, що не буде вводити військове положення в прикордонних з Україною областях Росії, як це раніше запропонував Рамзан Кадиров.

Нагадаємо, вчора 2 березня російські чиновники та їх пропагандистські ЗМІ почали масово повідомляти про так званий напад «української ДРГ» на прикордонні села Сушани і Любечани в Брянській області. Повідомлялося, що нібито «півсотні диверсантів розстрілювали і брали в заручники місцевих жителів».

Додамо, що пізніше відповідальність за подію взяв на себе «Російський добровольчий корпус», а Україна ж спростувала всі звинувачення Кремля та назвала заяви країни-агресора свідомою провокацією.

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До слова, у соціальних мережах вже розкритикували відео ФСБ, де росіяни показали наслідки вчорашньої провокації. На відео помітно багато суперечливих фактів, які не збігаються з версією, яку поширювали роспропагандисти.