Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
Засідання пройшло в закритому форматі
фото з відкритих джерел

Росія зробить висновки про те, що сталося в Брянській області, за підсумками слідства

Сьогодні, 3 березня, Володимир Путін провів екстрене засідання Ради безпеки РФ у закритому форматі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Основною темою засідання стала провокація в Брянській області Росії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вже заявив, що висновки про те, що сталося у четвер у Брянській області, будуть зроблені за підсумками слідства.

«Наразі виконуються слідчі дії, наші служби працюють. Спочатку потрібно все визначити точно, і за результатами слідства вже робитимуться висновки», – сказав представник Кремля. Нагадаємо, що відповідальність за події у Брянську взяв на себе «Російський добровольчий корпус», що діє на боці Збройних сил України.

Пєсков додав, що у Кремлі захоплені героїзмом нібито загиблого чоловіка та хлопчика, який врятував двох дівчаток.

Під час засідання Ради безпеки Путін підняв питання «антитерористичної безпеки». Він також заявив, що не буде вводити військове положення в прикордонних з Україною областях Росії, як це раніше запропонував Рамзан Кадиров.

Нагадаємо, вчора 2 березня російські чиновники та їх пропагандистські ЗМІ почали масово повідомляти про так званий напад «української ДРГ» на прикордонні села Сушани і Любечани в Брянській області. Повідомлялося, що нібито «півсотні диверсантів розстрілювали і брали в заручники місцевих жителів».

Додамо, що пізніше відповідальність за подію взяв на себе «Російський добровольчий корпус», а Україна ж спростувала всі звинувачення Кремля та назвала заяви країни-агресора свідомою провокацією.

До слова, у соціальних мережах вже розкритикували відео ФСБ, де росіяни показали наслідки вчорашньої провокації. На відео помітно багато суперечливих фактів, які не збігаються з версією, яку поширювали роспропагандисти. 

Теги: росіяни провокація Дмитро Пєсков прессекретар путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай завжди стоїть на своєму боці
Чому мирні ініціативи Китаю є доказом наших успіхів
25 лютого, 17:00
Невзоров: Шоу провалилося та осміяно
Невзоров висміяв виступ Путіна: Очікувалася щонайменше груповуха з Терешковою
22 лютого, 13:47
Військова допомога Україні: Дуда поквапив світ
Військова допомога Україні: Дуда поквапив світ
12 лютого, 15:11
Путін не знає про нищівні поразки своєї армії
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00
Розбита техніка рашистів в українському лісі
Екоцид. Що вже накоїли росіяни в Україні
Вчора, 09:00
Знищена техніка ворога під Вугледаром
РФ втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти – ЗМІ
13 лютого, 03:41
Чи почне Білорусь наступ на Україну? Лукашенко послав Путіну чіткий сигнал
Чи почне Білорусь наступ на Україну? Лукашенко послав Путіну чіткий сигнал
16 лютого, 11:10
21 лютого Путін звернеться із посланням до Федеральних зборів
Про що говоритиме Путін у своєму посланні: версія британської розвідки
18 лютого, 10:22
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів російському диктатору
Путін звинуватив НАТО у війні. Литва відреагувала
21 лютого, 19:10

Політика

Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України
Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України
Країни ЄС дали згоду на прискорену поставку Україні снарядів зі своїх запасів
Країни ЄС дали згоду на прискорену поставку Україні снарядів зі своїх запасів
Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії
Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії
Засідання Ради безпеки РФ відбудеться в закритому режимі
Засідання Ради безпеки РФ відбудеться в закритому режимі
Війна в Україні: Бундестаг поклав відповідальність на Меркель
Війна в Україні: Бундестаг поклав відповідальність на Меркель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
6712
У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)
5742
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5494
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
5091
Спецоперація «Українська церква у Європі». Що задумала Москва?
4977
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Сьогодні, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Сьогодні, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту