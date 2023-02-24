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Час для переговорів про мир в Україні ще не настав – Шольц

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Час для переговорів про мир в Україні ще не настав – Шольц
Шольц має намір продовжувати розмовляти з Путіним
фото з відкритих джерел

Росія зараз розуміє під переговорами лише капітуляцію України, заявив Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що час для переговорів про припинення війни Росії проти України ще не настав. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF 23 лютого, повідомляє DW.

«Момент, який відкриє перспективу миру, ще має настати», – заявив Шольц.

«Якщо сказати, що зараз мають початися переговори, то це ні до чого не приведе. Потрібно розуміти, що російський президент наразі допускає лише одну форму переговорів, а саме, що хтось беззастережно капітулює, і він доб'ється виконання всіх своїх цілей», – пояснив канцлер.

Водночас Шольц визнав, що він має намір продовжувати розмовляти з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб «пояснити йому, що все насправді не так, як він це бачить».

Шольц висловив сподівання на те, що колись настане момент, коли справедливі переговори справді стануть можливими, прийнятними для українців і приведуть до правильних результатів.

Канцлер Німеччини таким чином відреагував на петицію представниці Лівої партії Сари Ваґенкнехт і поборниці прав жінок Алісе Шварцер, у якій висловлюється протест проти постачання озброєнь Україні та міститься заклик до переговорів. Петиція «Маніфест миру», викладена на порталі change.org, за 10 останніх днів набрала понад 600 тисяч підписів.

Нагадаємо, 23 лютого Генеральна Асамблея ООН  підтримала українську формулу миру.

Теги: війна росія путін Україна Олаф Шольц

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