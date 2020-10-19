Дума про п'ять питань

Дбайливе державне вухо пильно слуха віднині усі голоси, що волали з експертних кухонь!

«25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали».

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

В царині гарантованих прав та свобод Досить діяти, як раніше — Тридцять років премудрий вкраїнський народ Не питали про найголовніше!

Тридцять років не міг український таксист Поділитись своїми порадами, Як ввімкнути нарешті безпековий вміст В Будапештському меморандумі…

Тридцять років не чув ні один депутат, Як шокує доярку й юриста, Що нардепів — чотириста п'ятдесят, А не десять, сімсот чи триста!

Тридцять років сварилися теща і зять, Внуки, діти, бабусі і мами У питанні, на скільки ж у тюрми саджать Тих, кого все одно не впіймали…

Тридцять років гула від ридань і благань Кожна кухня Тернополя й Ічні: Ну коли уже будуть Донецьк та Луганськ В вільній зоні економічній?!

Тридцять років всі кухні опісля ста грам В конопляних втопали спорах — Кухні ж явно видніше, ніж лікарям, Чим важких лікувати хворих!

Та скінчились нарешті облудні часи — Бо дбайливе державне вухо Пильно слуха віднині усі голоси, Що волали з експертних кухонь!

Рушить в світле майбутнє роздовбаний віз, Зараз тільки спитаємо в кухні Цінну думку про правильну форму коліс — Круглі чи прямокутні?!

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