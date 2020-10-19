Дума про п'ять питань
Дбайливе державне вухо пильно слуха віднині усі голоси, що волали з експертних кухонь!
«25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали».
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ
В царині гарантованих прав та свобод
Досить діяти, як раніше —
Тридцять років премудрий вкраїнський народ
Не питали про найголовніше!
Тридцять років не міг український таксист
Поділитись своїми порадами,
Як ввімкнути нарешті безпековий вміст
В Будапештському меморандумі…
Тридцять років не чув ні один депутат,
Як шокує доярку й юриста,
Що нардепів — чотириста п'ятдесят,
А не десять, сімсот чи триста!
Тридцять років сварилися теща і зять,
Внуки, діти, бабусі і мами
У питанні, на скільки ж у тюрми саджать
Тих, кого все одно не впіймали…
Тридцять років гула від ридань і благань
Кожна кухня Тернополя й Ічні:
Ну коли уже будуть Донецьк та Луганськ
В вільній зоні економічній?!
Тридцять років всі кухні опісля ста грам
В конопляних втопали спорах —
Кухні ж явно видніше, ніж лікарям,
Чим важких лікувати хворих!
Та скінчились нарешті облудні часи —
Бо дбайливе державне вухо
Пильно слуха віднині усі голоси,
Що волали з експертних кухонь!
Рушить в світле майбутнє роздовбаний віз,
Зараз тільки спитаємо в кухні
Цінну думку про правильну форму коліс —
Круглі чи прямокутні?!