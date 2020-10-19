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    Думки вголос

    Дума про п'ять питань

    • Юрко Космина

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Дума про п'ять питань

    Дбайливе державне вухо пильно слуха віднині усі голоси, що волали з експертних кухонь!

    «25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали».

    Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

    В царині гарантованих прав та свобод

    Досить діяти, як раніше —

    Тридцять років премудрий вкраїнський народ

    Не питали про найголовніше!

    Тридцять років не міг український таксист

    Поділитись своїми порадами,

    Як ввімкнути нарешті безпековий вміст

    В Будапештському меморандумі…

    Тридцять років не чув ні один депутат,

    Як шокує доярку й юриста,

    Що нардепів — чотириста п'ятдесят,

    А не десять, сімсот чи триста!

    Тридцять років сварилися теща і зять,

    Внуки, діти, бабусі і мами

    У питанні, на скільки ж у тюрми саджать

    Тих, кого все одно не впіймали…

    Тридцять років гула від ридань і благань

    Кожна кухня Тернополя й Ічні:

    Ну коли уже будуть Донецьк та Луганськ

    В вільній зоні економічній?!

    Тридцять років всі кухні опісля ста грам

    В конопляних втопали спорах —

    Кухні ж явно видніше, ніж лікарям,

    Чим важких лікувати хворих!

    Та скінчились нарешті облудні часи —

    Бо дбайливе державне вухо

    Пильно слуха віднині усі голоси,

    Що волали з експертних кухонь!

    Рушить в світле майбутнє роздовбаний віз,

    Зараз тільки спитаємо в кухні

    Цінну думку про правильну форму коліс —

    Круглі чи прямокутні?!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Володимир Зеленський
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