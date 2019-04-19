  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Уляна Супрун

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як побороти страх говорити публічно

    • Уляна Супрун

      В.о. міністра охорони здоров'я України

    • Розсилка
    Як побороти страх говорити публічно

    Говорити на публіці рано чи пізно доводиться багатьом із нас, і це досить непросто.

    Нервувати через виступ перед аудиторією, особливо великою, нормально. Головне — навчитися контролювати свої емоції. Ми зібрали кілька порад, аби ви були готові до публічних виступів. Вони допоможуть підготуватися, навіть, якщо часу залишилося обмаль:

    Почніть із правильної постави.

    Підніміть плечі і заведіть їх назад, опустіть лопатки. Розкрийте грудну клітину, але лишайтеся розслабленими. Шия має бути прямою — так ніщо не перетискатиме голосові зв’язки.

    Через знервованість зв’язки можуть бути напруженими. Є хороша вправа, щоб їх розслабити: кілька хвилин голосно позіхайте. Потім покладіть руку на грудину та все нижче і нижче промовляйте звук «хаммммм» — ви маєте відчути відбрацію. Регулярно робіть ці вправи і ви зможете говорити нижчим, ніж раніше голосом із обертонами. 

    Читайте також

    Опануйте страх.

    Так, десятки або навіть тисячі людей на вас дивляться — а ви спробуйте уявити, що вони щойно встали і в піжамах. Всі сонні, непричесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність, зараз їм розкажете. Нічого страшного із вами не станеться — усвідомте це. Публічні промови це безпечно для здоров’я і життя.

    Тепер знайдіть точку опори. Розставте ноги на ширині плечей, тримайте в руках мікрофон, картки із планом доповіді, «клікер» для перемикання слайдів тощо. Якщо ви будете розмахувати руками чи не знатимете, де їх подіти, ваша тривожність лише посилиться.

    Інша точка опори — це очі людей, до яких ви звертаєтеся. Не ховайте очі, не дивіться в порожнечу. Саме візуальний контакт допоможе вам тримати увагу та отримувати зворотній зв’язок: чи вас розуміють, чи людині цікаво, наскільки вона з вами згодна чи готова заперечити. Безумовно, на стадіоні чи концертному залі важко охопити погляди слухачів. Але, зазвичай, публічні виступи відбуваються в більш камерній обстановці.

    Пийте воду. Наша фірмова порада особливо важлива, коли в роті пересохло, а по спині тече піт — так діє адреналін.

    Будьте в темі. Що краще ми орієнтуємося в темі, про яку говоритимемо, то впевненіше почуваємося під час промови. Продумайте питання, які вам можуть задати, і що ви на це будете відповідати. Під час промови думайте про тему, а не про слухачів.

    Не бійтеся пауз — це вам вони здаються вічністю, а слухачі можуть і не помітити. Навіть якщо ви забули слово чи збилися із думки, спробуйте знайти підказку в презентації, картках із планом, чи віджартуватися. Уявіть заздалегідь, що ви робитимете, якщо раптом все піде не так?

    Практикуйтеся. Якщо це промова — напишіть її план, текст, і кілька разів розкажіть дзеркалу, близьким чи зніміть це на відео. Якщо це дискусія, прямий ефір на радіо чи телебаченні, чи навіть дебати — шукайте практики. Що більше ви тренуєтеся, то краще ви добираєте лаконічні та зрозумілі відповіді експромтом. 

    Заспокійливе, але не алкоголь. Алкоголь справді знімає тривожність в короткостроковій перспективі, і навіть може покращити вміння говорити іноземними мовами. 

    Але, по-перше, не існує безпечної дози алкоголю. По-друге, сп’яніння може ще більше сплутати мову і думки, а лише-но вміст алкоголю впаде, тривожність ще більше посилиться.

    Джерело: блог Уляни Супрун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Петро Порошенко вибори Володимир Зеленський дебати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Микола Сунгуровський
    Микола Сунгуровський

    Директор військових програм Центру Разумкова

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ