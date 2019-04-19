Як побороти страх говорити публічно

Уляна Супрун В.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Говорити на публіці рано чи пізно доводиться багатьом із нас, і це досить непросто.

Нервувати через виступ перед аудиторією, особливо великою, нормально. Головне — навчитися контролювати свої емоції. Ми зібрали кілька порад, аби ви були готові до публічних виступів. Вони допоможуть підготуватися, навіть, якщо часу залишилося обмаль:

Почніть із правильної постави.

Підніміть плечі і заведіть їх назад, опустіть лопатки. Розкрийте грудну клітину, але лишайтеся розслабленими. Шия має бути прямою — так ніщо не перетискатиме голосові зв’язки.

Через знервованість зв’язки можуть бути напруженими. Є хороша вправа, щоб їх розслабити: кілька хвилин голосно позіхайте. Потім покладіть руку на грудину та все нижче і нижче промовляйте звук «хаммммм» — ви маєте відчути відбрацію. Регулярно робіть ці вправи і ви зможете говорити нижчим, ніж раніше голосом із обертонами.

Опануйте страх.

Так, десятки або навіть тисячі людей на вас дивляться — а ви спробуйте уявити, що вони щойно встали і в піжамах. Всі сонні, непричесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність, зараз їм розкажете. Нічого страшного із вами не станеться — усвідомте це. Публічні промови це безпечно для здоров’я і життя.

Тепер знайдіть точку опори. Розставте ноги на ширині плечей, тримайте в руках мікрофон, картки із планом доповіді, «клікер» для перемикання слайдів тощо. Якщо ви будете розмахувати руками чи не знатимете, де їх подіти, ваша тривожність лише посилиться.

Інша точка опори — це очі людей, до яких ви звертаєтеся. Не ховайте очі, не дивіться в порожнечу. Саме візуальний контакт допоможе вам тримати увагу та отримувати зворотній зв’язок: чи вас розуміють, чи людині цікаво, наскільки вона з вами згодна чи готова заперечити. Безумовно, на стадіоні чи концертному залі важко охопити погляди слухачів. Але, зазвичай, публічні виступи відбуваються в більш камерній обстановці.

Пийте воду. Наша фірмова порада особливо важлива, коли в роті пересохло, а по спині тече піт — так діє адреналін.

Будьте в темі. Що краще ми орієнтуємося в темі, про яку говоритимемо, то впевненіше почуваємося під час промови. Продумайте питання, які вам можуть задати, і що ви на це будете відповідати. Під час промови думайте про тему, а не про слухачів.

Не бійтеся пауз — це вам вони здаються вічністю, а слухачі можуть і не помітити. Навіть якщо ви забули слово чи збилися із думки, спробуйте знайти підказку в презентації, картках із планом, чи віджартуватися. Уявіть заздалегідь, що ви робитимете, якщо раптом все піде не так?

Практикуйтеся. Якщо це промова — напишіть її план, текст, і кілька разів розкажіть дзеркалу, близьким чи зніміть це на відео. Якщо це дискусія, прямий ефір на радіо чи телебаченні, чи навіть дебати — шукайте практики. Що більше ви тренуєтеся, то краще ви добираєте лаконічні та зрозумілі відповіді експромтом.

Заспокійливе, але не алкоголь. Алкоголь справді знімає тривожність в короткостроковій перспективі, і навіть може покращити вміння говорити іноземними мовами.

Але, по-перше, не існує безпечної дози алкоголю. По-друге, сп’яніння може ще більше сплутати мову і думки, а лише-но вміст алкоголю впаде, тривожність ще більше посилиться.

Джерело: блог Уляни Супрун

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