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    Здоров'я

    Представник Зеленського лікар Комаровський окреслив проблеми в сфері охорони здоров’я

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    <p>Євген Комаровський в ефір ток-шоу &laquo;Право на владу&raquo;</p> - Представник Зеленського лікар Комаровський окреслив проблеми в сфері охорони здоров’я

    Євген Комаровський в ефір ток-шоу «Право на владу»

    Комаровський вважає, що в країні існує проблеми охорони здоров’я, які представляють загрозу національній безпеці

    Відомий лікар та ведучий телепрограм на медичну тематику Євген Комаровський став консультантом Володимира Зеленського з медицини.

    В ефір ток-шоу «Право на владу» він заявив, що не збирається «впадати у популізм» і окреслив головні проблеми, які бачить у здоров’ї нації.

    «Є проблеми охорони здоров’я, які представляють загрозу національній безпеці, і тут президент зобов’язаний також підключатись. Я бачу дві таких загрози зараз і мене обурює те, що вони залишились поза межами президентської кампанії. Я би всю країну обвішав плакатами «Кір, дифтерія, поліомієліт - думай!». Тільки подумайте - 100 тисяч громадян нашої країни захворіли на кір. І це реальна загроза національній безпеці, і це тільки початок. З приводу вакцинації треба було скликати РНБО ще п’ять років тому - цього не зроблено. Друга загроза - катастрофічний дефіцит медичних кадрів. Ми може й пореформуємо щось, але працювати буде нікому», - цитує Комаровського ТСН.

    Напередодні у МОЗ розкритикували необізнаність Зеленського у медичній реформі.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ.

    Також в ефірі ток-шоу Зеленського закликали відмовитися від дебатів.

    Кандидат в президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти на питання ведучої, чи подасть він руку президенту Порошенку.

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