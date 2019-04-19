Зеленський заявив, що виходить з бізнесу в студії «Квартал 95»
-
Розсилка
Зеленський запевнив, що не буде виходити з бізнесу п'ять років, «як хтось з якоїсь фабрики»
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що виходить з бізнес-партнерства в студії «Квартал 95».
Пр оце Зеленський сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу»
«Я виходжу з бізнесу. Я виходжу зі студії «Квартал 95». Я не буду виходити п'ять років, як хтось з якоїсь фабрики. Тобто я перестаю бути партнером», - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ.
Представник Зеленського лікар Комаровський окреслив проблеми в сфері охорони здоров’я
Також в ефірі ток-шоу Зеленського закликали відмовитися від дебатів.
Кандидат в президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти на питання ведучої, чи подасть він руку президенту Порошенку.