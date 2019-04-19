Зеленський заявив, що виходить з бізнесу в студії «Квартал 95»



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Володимир Зеленський: Я виходжу зі студії «Квартал 95»

Зеленський запевнив, що не буде виходити з бізнесу п'ять років, «як хтось з якоїсь фабрики»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що виходить з бізнес-партнерства в студії «Квартал 95».

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«Я виходжу з бізнесу. Я виходжу зі студії «Квартал 95». Я не буду виходити п'ять років, як хтось з якоїсь фабрики. Тобто я перестаю бути партнером», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ.

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Також в ефірі ток-шоу Зеленського закликали відмовитися від дебатів.

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