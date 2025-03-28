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Трамп пояснив, як номер головного редактора The Atlantic Голдберга потрапив у Signal

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп пояснив, як номер головного редактора The Atlantic Голдберга потрапив у Signal
Трамп: Завжди є ризик, що хтось підслуховує
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп також зазначив, що не був безпосередньо залучений у ситуацію і лише передає те, що йому відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що номер головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга потрапив у чат у Signal випадково – його, ймовірно, зберігав один із нижчого рівня співробітників радника з національної безпеки Майка Волтца. Через це Голдберг отримав доступ до обговорення американських ударів по Ємену, хоча сам Трамп, схоже, не зовсім розумів, як працює месенджер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Схоже, що хтось, хто працював на Волтца, мав номер Голдберга і випадково зробив так, що він опинився в чаті. Але, наскільки мені відомо, жодної секретної інформації там не було», — сказав Трамп в інтерв’ю Newsmax.

Водночас сам Голдберг заявив, що його додав у чат особисто Волтц. Той, у свою чергу, запевнив у коментарі Fox News, що його співробітники не мають до цього стосунку.

«Це моя відповідальність. Я сам створював цю групу, і моя робота – стежити за тим, щоб усе було узгоджено», – сказав Волтц.

Трамп також зазначив, що не був безпосередньо залучений у ситуацію і лише передає те, що йому відомо.

Signal є зашифрованим месенджером, і насправді спілкування в чаті велося текстовими повідомленнями, а не голосовими дзвінками, як спочатку описав Трамп.

Попри це, він наголосив, що для повної безпеки найкраще використовувати Ситуаційну кімнату.

«Завжди є ризик, що хтось підслуховує», – підсумував президент.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет розкрив засекречені деталі військової операції у Ємені, написавши повідомлення у чаті Signal, до якого помилково додали журналіста The Atlantic. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією видання, цей інцидент став «масштабним порушенням оперативної безпеки», оскільки інформація про удари США по Ємену була оприлюднена ще до їх початку. Джерела телеканалу зазначили, що на момент написання повідомлення ця інформація була суворо засекреченою.

Водночас офіційні представники США відкидають звинувачення у порушенні безпеки. Сам Гегсет заявив 26 березня, що його повідомлення не містило жодних імен, цілей, підрозділів або конкретних локацій, а тому не може вважатися розкриттям військових планів.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота – забезпечити координацію всіх процесів», – сказав Волц.

Теги: Дональд Трамп скандал США

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