Понад 75 країн ведуть переговори зі США щодо мит – Держдеп

Теммі Брюс сказала, що Дональд Трамп «дуже чітко висловився щодо Китаю»

Вже понад 75 країн ведуть переговори зі США щодо тарифів. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

«Понад 75 країн визнали вигоду у співпраці зі Сполученими Штатами. Зараз триває багато переговорів», – йдеться у заяві.

Теммі Брюс додала, що президент США Дональд Трамп «дуже чітко висловився щодо Китаю».

«Рішення Китаю вжити заходів у відповідь є символом його десятиліть агресивної та несправедливої торговельної політики, і президент Трамп вжив відповідних заходів у відповідь, оголосивши, що мита Сполучених Штатів на всі товари з Китаю знову зросли», – сказала речниця Державного департаменту США.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Згодом Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів

Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Як повідомлялося, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита. Зазначається, що торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу, на які припадає приблизно 3% світової торгівлі, матиме ширші наслідки та може серйозно зашкодити глобальній економіці.