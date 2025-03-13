У РФ через санкції зупиняється критично важливий завод, який працює на «оборонку»

Раніше підприємство потрапило до санкційного списку США

Внаслідок західних санкцій у Росії зупиняє роботу Новотроїцький завод хромових сполук, розташований у Оренбурзькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, керівництво підприємства прямо говорить, що причиною є санкції. Завод залишився без сировини, яка постачалася з-за кордону.

У січні цього року Новотроїцький завод потрапив до санкційного списку США, нагадує Центр протидії дезінформації. Це підприємство є одним з найбільших у РФ постачальників хрому та хромових сполук, критично важливих для виробництва артилерійських стволів, тому його зупинка дасться взнаки російській «оборонці».

«Це показовий приклад того, як санкції можуть впливати на стратегічні галузі економіки Росії. Характерно й те, що російська пропаганда змінює риторику щодо санкцій. Ніхто більше не говорить про «непрацюючі» чи «корисні» санкції, бо ігнорувати реальність стало неможливо», – підсумовує Центр протидії дезінформації.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Саратовська область РФ, яку сьогодні, 13 березня, атакували безпілотники, є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі держави-агресора.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому Україна атакувала дронами Саратовський нафтопереробний завод. 11 лютого на підприємстві сталася масштабна пожежа.