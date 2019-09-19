«Мінеру» мосту Метро у Києві призначили психіатричну експертизу
Чоловіку оголошено про підозру за двома статтями
Олексію Бельку, який вчора у столиці «замінував» міст Метро, призначили психіатричну експертизу.
Про це повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє пресслужба відомства.
За його словами, зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. З ним спілкуються слідчі, які призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну.
Чоловіку оголошено про підозру за двома статтями: 296 (Хуліганство) та 259 (Завідомо неправдиве повідомлення) Кримінального кодексу України, за що передбачено до семи років позбавлення волі. Під час проведення обшуків, у тому числі за місцем проживання правопорушника вибухових пристроїв чи речовин не знайдено», - зазначив Крищенко.
Крім того міністр Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що відсьогодні міністерство супроводжуватимете справу військовослужбовця та надаватиме всіляку допомогу, у тому числі психологічну та правову.
«Ми не виправдовуємо дії правопорушника, однак не можемо відвернутися від цієї ситуації. Адже тепер ми розуміємо, що чоловік не мав наміру скоєння терористичного акту, а лише хотів привернути увагу до себе та життєвих проблем, які накопичилися в нього», - зазначила вона.
Як відомо, глава МВС Арсен Аваков хоче взяти Белька на поруки.
Нагадаємо, 18 вересня у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.
У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.
Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.
Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.
Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.
Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.
Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.
У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.