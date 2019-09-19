«Мінеру» мосту Метро у Києві призначили психіатричну експертизу



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Зараз затриманий Олексій Белько перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Чоловіку оголошено про підозру за двома статтями

Олексію Бельку, який вчора у столиці «замінував» міст Метро, призначили психіатричну експертизу.

Про це повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. З ним спілкуються слідчі, які призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну.

Чоловіку оголошено про підозру за двома статтями: 296 (Хуліганство) та 259 (Завідомо неправдиве повідомлення) Кримінального кодексу України, за що передбачено до семи років позбавлення волі. Під час проведення обшуків, у тому числі за місцем проживання правопорушника вибухових пристроїв чи речовин не знайдено», - зазначив Крищенко.

Крім того міністр Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що відсьогодні міністерство супроводжуватимете справу військовослужбовця та надаватиме всіляку допомогу, у тому числі психологічну та правову.

«Ми не виправдовуємо дії правопорушника, однак не можемо відвернутися від цієї ситуації. Адже тепер ми розуміємо, що чоловік не мав наміру скоєння терористичного акту, а лише хотів привернути увагу до себе та життєвих проблем, які накопичилися в нього», - зазначила вона.

Як відомо, глава МВС Арсен Аваков хоче взяти Белька на поруки.

Нагадаємо, 18 вересня у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

У мережі оприлюднили фото 42-річного зловмисника.