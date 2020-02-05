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    Думки вголос

    64% українців хочуть дива від Зеленського

    • Валерій Пекар

      Бізнесмен

    • Розсилка
    64% українців хочуть дива від Зеленського

    Президенту поки що довіряють 59% українців

    Свіжа соціологія: 64% українців найбільше чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на сході України.

    Цікаво, як вони собі це уявляють?

    Просто припинити стріляти?

    Вже зрозуміло, що це призводить лише до ескалації з боку Росії. А може, комусь це ще не зрозуміло?

    Думаю, що переважна більшість українців хоче від президента дива. Так у ранньому середньовіччі вірили, що доторк короля лікує хвороби.

    Хоча є й інша версія. Подекуди у маршрутках, метро чи на вулиці доводиться чути фрагменти чужих розмов: війна триває, тому що винні українські військові - вона їм вигідна, вони отримують нормальні гроші, а командири ще й різні нагороди. Якщо прибрати війська з фронту і загнати назад у казарми, війна припиниться.

    Якщо ви є серед тих 64%, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви бачите припинення війни.

     Читайте також: Cвіжі рейтинги: Зеленському довіряють 59% українців, його партії – 42%

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    війна партії військові Володимир Зеленський президент населення
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