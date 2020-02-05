64% українців хочуть дива від Зеленського
Президенту поки що довіряють 59% українців
Свіжа соціологія: 64% українців найбільше чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на сході України.
Цікаво, як вони собі це уявляють?
Просто припинити стріляти?
Вже зрозуміло, що це призводить лише до ескалації з боку Росії. А може, комусь це ще не зрозуміло?
Думаю, що переважна більшість українців хоче від президента дива. Так у ранньому середньовіччі вірили, що доторк короля лікує хвороби.
Хоча є й інша версія. Подекуди у маршрутках, метро чи на вулиці доводиться чути фрагменти чужих розмов: війна триває, тому що винні українські військові - вона їм вигідна, вони отримують нормальні гроші, а командири ще й різні нагороди. Якщо прибрати війська з фронту і загнати назад у казарми, війна припиниться.
Якщо ви є серед тих 64%, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви бачите припинення війни.
Джерело: блог Валерія Пекаря