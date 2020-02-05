64% українців хочуть дива від Зеленського

Президенту поки що довіряють 59% українців

Свіжа соціологія: 64% українців найбільше чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на сході України.

Цікаво, як вони собі це уявляють?

Просто припинити стріляти?

Вже зрозуміло, що це призводить лише до ескалації з боку Росії. А може, комусь це ще не зрозуміло?

Думаю, що переважна більшість українців хоче від президента дива. Так у ранньому середньовіччі вірили, що доторк короля лікує хвороби.

Хоча є й інша версія. Подекуди у маршрутках, метро чи на вулиці доводиться чути фрагменти чужих розмов: війна триває, тому що винні українські військові - вона їм вигідна, вони отримують нормальні гроші, а командири ще й різні нагороди. Якщо прибрати війська з фронту і загнати назад у казарми, війна припиниться.

Якщо ви є серед тих 64%, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви бачите припинення війни.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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