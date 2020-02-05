Зеленський перевірив виконання його указів: 30 завдань зроблено, дев’ять – ні



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Володимир Зеленський закликав уряд і парламент активізувати роботу Фото: пресслужба глави держави

Глава держави видав два укази щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань

Президент України Володимир Зеленський у вівторок ввечері провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

«Видано два укази президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано», – сказав президент на початку зустрічі.

Зокрема, за його словами, Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання щодо розробки законопроекту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки.

Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконало завдання щодо укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення. Міністерство інфраструктури не розробило законопроект про реформування залізничних перевезень.

Також президент наголосив, що Рада досі не розглянула законопроекти про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності.

Зеленський закликав уряд і парламент активізувати роботу.

Нагадаємо, у понеділок ввечері також відбулася закрита зустріч спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з міністрами та головами фракцій Верховної Ради.

До слова, прем’єрміністр Олексій Гончарук виступить у парламенті у п'ятницю, 7 лютого.