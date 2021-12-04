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    Думки вголос

    Люди хочуть голосувати за Голобородька

    Бажання українців&nbsp;&ndash; мати керівником держави симпатичного хлопця без особливих переконань - Люди хочуть голосувати за Голобородька
    Бажання українців – мати керівником держави симпатичного хлопця без особливих переконань
    фото з відкритих джерел

    Наступний сезон серіалу відбудеться з іншим актором у головній ролі

    Люди дивуються, як партія Разумкова, якої не існує, набирає вже 10%.

    А все дуже просто. Люди хочуть голосувати за Голобородька, і наступний сезон серіалу відбудеться з іншим актором у головній ролі.

    Бажання мати керівником держави симпатичного хлопця без особливих переконань, який буде «і вашим і нашим», і молодим, і досвідченим; і патріотом, і «какая разница»; і лібералом, і дирижистом; і антикорупціонером, і захисником традиційних соціальних практик, – це бажання нікуди не зникло, ця електоральна група є однією з найбільших, якщо не найбільшою.

    Врешті це може бути не 10%, а всі 30% (остання цифра є моїм суб'єктивним враженням, я ще не рахував).

    Проукраїнські консерватори, проросійські консерватори, ліберали – всі ці групи налічують десь приблизно по 15%. Дрібніші групи маргінальні, по 5% чи менше. Отже, результат виборів визначатиме вищезазначена група «амбівалентників».

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    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков
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    Люди хочуть голосувати за Голобородька