Минув місяць війни. Що нового ми дізналися про себе, ворога і Захід
Ми сильно змінилися
Захід все ще думає, що Третьої світової не буде, хоча вона триває вже місяць
Отже, минув місяць. Що ми дізналися нового за цей місяць гарячої війни?
Про себе:
- Ми таки дійсно сильно змінилися за вісім років.
- Україна єдина, всілякі регіональні поділи залишилися в минулому. Ідентичність української політичної нації об'єднала всіх незалежно від походження, місця проживання, мови, конфесії тощо.
- Ми таки здатні на час війни забути про політичні чвари – і політики, і суспільство.
- Ми нарешті усвідомили цінність держави – бо ми завжди високо цінували країну, але зневажливо ставилися до держави.
- Суспільство вільних людей завжди перемагає суспільство рабів – не лише тому, що вільна людина краще навчена і вмотивована (може бути й навпаки), а тому що вільні люди здатні створювати ефективніші системи.
- Ми можемо бути брендом №1 у світі.
Про ворога:
- Друга за потужністю армія світу виявилася справді дуже великою, але дуже погано організованою, погано навченою і погано вмотивованою.
- Деградація російських систем, викликана зануренням країни в минуле, зайшла набагато далі, ніж будь-хто вважав.
- Російська економіка зовсім не така незалежна й самодостатня, як вони думали. Сучасна економіка пов'язана з іншими мільйоном зв'язків. Розрив навіть кількох із них може виявитися смертельним для цілих галузей.
- Вони так довго повторювали свої міфи про те, що немає ніякого українського народу, що врешті самі повірили у них, і це була смертельна помилка.
Про Захід:
- Слабкість Заходу була сильно переоцінена, так само як і його розпорошеність. У критичний момент Захід виявився сильнішим та більш згуртованим, ніж очікувалося.
- Захід не встигає коригувати своє бачення, він спізнюється десь на два тижні порівняно з темпом поточних подій. Загалом Захід все ще в полоні старих моделей.
- Цінності все ж таки перемагають інтереси, хоч і не всюди й не завжди. У сучасному світі зрада проголошених цінностей може коштувати чимало грошей.
- Захід все ще думає, що Третьої світової не буде, хоча вона триває вже місяць.
Джерело: блог Валерія Пекаря
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