Україна стає світовим брендом №1

Треба думати, як ми це використаємо

Ще війна не встигне завершитися, а все українське стане страшенно популярним у світі. Ми стаємо зараз світовим брендом номер 1, і я не жартую. (Хто би мені це сказав два тижні тому, я би посміявся й нищівно розкритикував.)

Не певен, що наша «хвилина слави» протриває довго, бо світ довго чимось одним не захоплюється. Але зараз десятки мільйонів людей знайшли нарешті на мапі чи на глобусі Україну, а водночас подивилися на Росію, яка вона велика, страшна й недоладна. Україна асоціюється зі стійкістю, героїзмом, дивним казковим дивом. Це зробили українці й українки.

Зараз кожен світовий бренд обов'язково запилить щось жовто-блакитне, а може, ще й зі тризубом. Зараз кожен мотиваційний тренер в будь-якому куточку світу заробляє гроші, продаючи тренінг «7 уроків України: як стати таким, як українці».

Туризм, сувенірка, мода, ІТ, їжа, література, кіно, комп'ютерні ігри -- думайте вже зараз, як ми це все будемо продавати на хвилі інтересу.

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Джерело: блог Валерія Пекаря

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