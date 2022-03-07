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    Думки вголос

    Україна стає світовим брендом №1

    Кожен світовий бренд обов'язково запилить щось жовто-блакитне - Україна стає світовим брендом №1
    Кожен світовий бренд обов'язково запилить щось жовто-блакитне
    фото з відкритих джерел

    Треба думати, як ми це використаємо

    Ще війна не встигне завершитися, а все українське стане страшенно популярним у світі. Ми стаємо зараз світовим брендом номер 1, і я не жартую. (Хто би мені це сказав два тижні тому, я би посміявся й нищівно розкритикував.)

    Не певен, що наша «хвилина слави» протриває довго, бо світ довго чимось одним не захоплюється. Але зараз десятки мільйонів людей знайшли нарешті на мапі чи на глобусі Україну, а водночас подивилися на Росію, яка вона велика, страшна й недоладна. Україна асоціюється зі стійкістю, героїзмом, дивним казковим дивом. Це зробили українці й українки.

    Зараз кожен світовий бренд обов'язково запилить щось жовто-блакитне, а може, ще й зі тризубом. Зараз кожен мотиваційний тренер в будь-якому куточку світу заробляє гроші, продаючи тренінг «7 уроків України: як стати таким, як українці».

    Туризм, сувенірка, мода, ІТ, їжа, література, кіно, комп'ютерні ігри -- думайте вже зараз, як ми це все будемо продавати на хвилі інтересу.

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    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кіно війна література туризм українці #stoprussia
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    Україна стає світовим брендом №1