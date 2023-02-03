Українці вимагають простих та швидких рішень. Чому це небезпечно
Чимало людей думає, що ми вже перемогли, або що наша перемога принаймні вже гарантована. А це не так
Отже:
- Корупція неприпустима як під час війни, так і в мирний час. Корупціонери мають сидіти в тюрмі.
- Журналісти-розслідувачі та антикорупційні активісти є важливою частиною громадянського суспільства та повинні вільно робити свою справу.
- Антикризова інформаційна політика у нас в урядових структурах майже відсутня, часто це просто енциклопедія помилок.
- Ми належимо до демократичного світу, де існує презумпція невинності. Ніхто не може бути звинувачений без суду й слідства. Слідство має довести провину, інакше людина невинна.
- Суспільство дуже травмоване, і суспільству дуже бракує справедливості – не лише зараз, а завжди, але зараз особливо. Суспільству хочеться швидких простих рішень.
- На цьому вміло грають різноманітні групи інтересів, як ті, що з українськими паспортами, так і ті, що з російськими. Вони знають, які теми треба підсвітити, а які притлумити, щоб використати гнів суспільства заради своїх інтересів.
- Чимало людей думає, що ми вже перемогли, або що наша перемога принаймні вже гарантована. А це не так.
- Україна повністю залежить від співпраці з партнерами у військовій, фінансовій та дипломатичній сферах. Без підтримки демократичного світу ми би зараз вели партизанську війну в окупованій Україні – ті з нас, хто би залишився живим після масових зачисток.
- Це війна на виживання, і вона багаторівнева – війна на стійкість збройних сил, на стійкість суспільств, державних машин, фінансових систем тощо. Хто перший лусне, той програв. Тому кожна сторона б'є по вразливостях іншої.
- Прості швидкі рішення, продиктовані емоціями, під час війни мають ціну у тисячі, якщо не десятки тисяч життів.
Яке з цих тверджень ви хотіли би поставити під сумнів?
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