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Валерій Пекар Бізнесмен

Українці вимагають простих та швидких рішень. Чому це небезпечно

glavcom.ua
Це війна на виживання, і вона багаторівнева
фото: ЗСУ

Чимало людей думає, що ми вже перемогли, або що наша перемога принаймні вже гарантована. А це не так

Отже:

  1. Корупція неприпустима як під час війни, так і в мирний час. Корупціонери мають сидіти в тюрмі.
  2. Журналісти-розслідувачі та антикорупційні активісти є важливою частиною громадянського суспільства та повинні вільно робити свою справу.
  3. Антикризова інформаційна політика у нас в урядових структурах майже відсутня, часто це просто енциклопедія помилок.
  4. Ми належимо до демократичного світу, де існує презумпція невинності. Ніхто не може бути звинувачений без суду й слідства. Слідство має довести провину, інакше людина невинна.
  5. Суспільство дуже травмоване, і суспільству дуже бракує справедливості – не лише зараз, а завжди, але зараз особливо. Суспільству хочеться швидких простих рішень.
  6. На цьому вміло грають різноманітні групи інтересів, як ті, що з українськими паспортами, так і ті, що з російськими. Вони знають, які теми треба підсвітити, а які притлумити, щоб використати гнів суспільства заради своїх інтересів.
  7. Чимало людей думає, що ми вже перемогли, або що наша перемога принаймні вже гарантована. А це не так.
  8. Україна повністю залежить від співпраці з партнерами у військовій, фінансовій та дипломатичній сферах. Без підтримки демократичного світу ми би зараз вели партизанську війну в окупованій Україні – ті з нас, хто би залишився живим після масових зачисток.
  9. Це війна на виживання, і вона багаторівнева – війна на стійкість збройних сил, на стійкість суспільств, державних машин, фінансових систем тощо. Хто перший лусне, той програв. Тому кожна сторона б'є по вразливостях іншої.
  10. Прості швидкі рішення, продиктовані емоціями, під час війни мають ціну у тисячі, якщо не десятки тисяч життів.

Яке з цих тверджень ви хотіли би поставити під сумнів?

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Джерело
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Теги: війна політика слідство активісти перемога українці

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