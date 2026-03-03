Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив

Про міжнародне право без лицемірства

Російські канали заповнені стогоном з приводу порушення міжнародного права. Це ж так брутально – атакувати незалежну країну, і то без згоди Ради Безпеки ООН!

Звичайно, російське вторгнення в Україну вони не вважають порушенням, адже це не є вторгненням в незалежну країну – нема такої країни як Україна, це все «наша земля» та «один народ».

Бідкаються з приводу того, що вторгнення підтримали європейські країни, – такі союзники, що не поважають міжнародне право, є ненадійними, пишуть вони. Очевидно, єдиним надійним союзником є Москва, яка не допомогла ні Асаду, ні Мадуро, ні Хаменеї.

Міжнародне право мертве, хлопчики та дівчатка. І це сталося не тому, що Трамп прийшов до влади, а Трамп прийшов до влади тому, що це сталося. Нам би дуже хотілося жити у світі міжнародного права, але тепер його немає, аж до моменту, поки воно не буде перезапущено. Про причини такої ситуації я писав: після кожної великої війни країни-переможці встановлюють нову систему міжнародної безпеки, яка зробила би неможливою таку війну. Після Першої світової була Ліга Націй, після Другої світової була ООН. Але після Холодної війни та поразки в ньому СРСР і його блоку нічого не було зроблено. ООН не була перезапущена, більше того, РФ незаконно отримала місце СРСР в ООН і навіть у Раді Безпеки. Все, що було після цього, є наслідком зробленої помилки. І тепер ООН мертва, але ми ще ні.

Хотілося би жити у світі правил, принципів, цінностей, домовленостей та альянсів. Але тимчасово (сподіваюся) він таким не є. А у світі права сили діють інші правила, подобається це чи ні. Тут треба бути сильним, а якщо ти не дуже великий, то треба бути частиною сильного альянсу. Наш альянс – Європа, хоча поки що нас вважають корисними варварами за межами периметру, але ми доб’ємося свого місця всередині (йдеться не про ЄС, а про європейську систему безпеки).

Велика політика – цинічна штука, це не світ рожевих поні. Тут кожна країна передусім піклується про свою власну безпеку. Якщо нинішня вже 12-річна війна не навчить нас піклуватися про нашу – це означатиме лише посмертну правоту Путіна, який стверджував, що такої країни немає.

Тому Україна в цій війні буде робити все, щоб вижити, вистояти і перемогти. Буде порушувати всі правила, тому що нові правила будуть написані переможцями. Росія сама винна, що зруйнувала світ домовленостей, – мріяла про це з серпня 1991, а реалізувала починаючи з серпня 2008. Тепер можуть скаржитися лише аятолі, але він не чує, бо на концерті Кобзона.

Хто живе у скляному будиночку, той каменями не кидається, каже старе китайське прислів’я.