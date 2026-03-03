Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Про міжнародне право без лицемірства

Російські канали заповнені стогоном з приводу порушення міжнародного права. Це ж так брутально – атакувати незалежну країну, і то без згоди Ради Безпеки ООН!

Звичайно, російське вторгнення в Україну вони не вважають порушенням, адже це не є вторгненням в незалежну країну – нема такої країни як Україна, це все «наша земля» та «один народ».

Бідкаються з приводу того, що вторгнення підтримали європейські країни, – такі союзники, що не поважають міжнародне право, є ненадійними, пишуть вони. Очевидно, єдиним надійним союзником є Москва, яка не допомогла ні Асаду, ні Мадуро, ні Хаменеї.

Міжнародне право мертве, хлопчики та дівчатка. І це сталося не тому, що Трамп прийшов до влади, а Трамп прийшов до влади тому, що це сталося. Нам би дуже хотілося жити у світі міжнародного права, але тепер його немає, аж до моменту, поки воно не буде перезапущено. Про причини такої ситуації я писав: після кожної великої війни країни-переможці встановлюють нову систему міжнародної безпеки, яка зробила би неможливою таку війну. Після Першої світової була Ліга Націй, після Другої світової була ООН. Але після Холодної війни та поразки в ньому СРСР і його блоку нічого не було зроблено. ООН не була перезапущена, більше того, РФ незаконно отримала місце СРСР в ООН і навіть у Раді Безпеки. Все, що було після цього, є наслідком зробленої помилки. І тепер ООН мертва, але ми ще ні.

Хотілося би жити у світі правил, принципів, цінностей, домовленостей та альянсів. Але тимчасово (сподіваюся) він таким не є. А у світі права сили діють інші правила, подобається це чи ні. Тут треба бути сильним, а якщо ти не дуже великий, то треба бути частиною сильного альянсу. Наш альянс – Європа, хоча поки що нас вважають корисними варварами за межами периметру, але ми доб’ємося свого місця всередині (йдеться не про ЄС, а про європейську систему безпеки).

Велика політика – цинічна штука, це не світ рожевих поні. Тут кожна країна передусім піклується про свою власну безпеку. Якщо нинішня вже 12-річна війна не навчить нас піклуватися про нашу – це означатиме лише посмертну правоту Путіна, який стверджував, що такої країни немає.

Тому Україна в цій війні буде робити все, щоб вижити, вистояти і перемогти. Буде порушувати всі правила, тому що нові правила будуть написані переможцями. Росія сама винна, що зруйнувала світ домовленостей, – мріяла про це з серпня 1991, а реалізувала починаючи з серпня 2008. Тепер можуть скаржитися лише аятолі, але він не чує, бо на концерті Кобзона.

Хто живе у скляному будиночку, той каменями не кидається, каже старе китайське прислів’я.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США війна Європа росія Україна земля політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Злотник розповів, як в кінці 1943 року його матір та родина повернулися до Києва
Народний артист Злотник розказав, хто забрав в його родини двоповерховий будинок в центрі Києва
18 лютого, 10:46
Максиму Ємцю було 19 років, коли він долучився до ЗСУ у 2014-му
Поліг на Покровському напрямку. Згадаймо Героя України Максима Ємця
9 лютого, 09:00
Встановлення інсталяції було присвячене Дню Державної спеціальної служби транспорту Міноборони
У центрі Києва з’явилася унікальна інсталяція з антидронової сітки (фото)
5 лютого, 13:24
«Ахмат» оголосив про перехід 21-річного Валоїса 25 січня 2026 року
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
19 лютого, 15:40
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
23 лютого, 01:59
В Маріуполі 23 лютого 2022 року тривала акція на Театральній площі
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
23 лютого, 15:17
Макрон розкриє деталі нової ядерної стратегії
Макрон розкриє деталі нової ядерної стратегії
26 лютого, 10:35
ФБР працює на місці події в Остіні
У США сталася стрілянина: ФБР розслідує можливий зв'язок нападника з Іраном
Вчора, 04:22
ГУР опублікувало дані про 20 виробників ракети РФ
Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ
Вчора, 09:54

Валерій Пекар

Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Україна як вирок Російській імперії
Україна як вирок Російській імперії
Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
Новий 2026 рік. Яким він має стати
Новий 2026 рік. Яким він має стати
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua