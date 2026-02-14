Головна Світ Політика
Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори – польський міністр

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Головним питанням поточної фази війни Сікорський вважає змагання на витривалість
Сікорський пояснив, чому Кремль не готовий терпіти українську ідентичність і коли у Путіна закінчаться ресурси для продовження агресії

Ключовим фактором, який визначить переможця у розв’язаній Росією війні, стане ресурсна витривалість сторін. Долю протистояння вирішить те, «хто перший зламається» під тиском економічних та військових обставин. Як інформує «Главком», таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Його цитує The Guardian.

Польський дипломат застеріг від ілюзій щодо «мирних» заяв кремлівського диктатора. За його словами, будь-які розмови Москви про переговори зводяться до вимоги повної покори.

«Путін каже, що хоче миру, і в певному сенсі… кожен диктатор і кожен завойовник хоче миру: якщо ви здастеся і капітулюєте, у вас буде мир. Але питання в тому, за яких умов», – наголосив Сікорський.

Він підкреслив, що Кремль категорично не сприймає існування України як суверенної держави. Росія готова толерувати лише «провінційну версію» української культури, але ніколи не змириться з Україною як окремою політичною нацією, що має власну історію та зовнішню політику.

Головним питанням поточної фази війни Сікорський вважає змагання на витривалість.

«Питання в цій війні: хто першим зламається?», – зазначив міністр.

Він високо оцінив дії Збройних сил України, які успішно тримають оборону. Попри постійні атаки, російські просування залишаються незначними у загальному масштабі бойових дій.

Сікорський висловив упевненість, що тактика терору, яку обрала Москва, не спрацює. Удари по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах не принесуть Росії бажаної перемоги, оскільки історія воєн доводить: терор населення в тилу рідко призводить до політичного колапсу країни, що обороняється.

Натомість проблеми починають накопичуватися у самого агресора.

«Отже, справжнє питання полягає в тому, коли у Путіна закінчаться ресурси для ведення цієї війни. А тріщини в російській економіці починають проявлятися», – резюмував глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

Також Україна та США наразі мають розбіжність щодо термінів надання Києву безпекових гарантій після припинення війни з РФ.

