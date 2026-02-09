Головна Країна Події в Україні
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
За даними влади, ситуація під контролем
фото: Укренерго (ілюстративне)

Наразі понад 80 тис. абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла

У ніч проти 9 лютого російська терористична армія вдарила по енергообʼєкту поблизу Нововолинської громади Волиинської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Нововолинська Бориса Карпуса.

«Цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади. Ситуація зараз: вода подається від електромережі. Очисні працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є.», – йдеться у повідомленні.

Усі відповідальні служби виведені на роботу.

Мер згодом додав: «Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює! На місті вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби».

Наразі понад 80 тис. абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла. Критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів.

Нагадаємо, цієї ночі Одеса знову опинилася під ударом ворожих БпЛА. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Також у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади. У результаті удару загинули жінка з дитиною, є постраждалі.

До слова, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Унаслідок удару постраждали люди.

