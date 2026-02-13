Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича

У травні 2024 року Володимир Мойшевич став до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Мойшевича.

На Харківщині обірвалося життя військовослужбовця Збройних сил України, бориславця Володимира Мойшевича. Серце воїна зупинилося 2 лютого 2026 року в місті Балаклія Ізюмського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бориславську міську раду.

Володимир Мойшевич народився 14 лютого 1973 року у Бориславі. Навчався у третій школі, був старанним учнем та навчався на відмінно. У мирному житті знайшов себе у столярній справі – працював на різних підприємствах, дуже любив свою професію і мав золоті руки. Був активним, захоплювався волейболом.

У травні 2024 року став до лав Збройних сил України. Служив у 115-ій окремій механізованій бригаді, чесно й віддано виконуючи свій військовий обов'язок.

У загиблого воїна залишилися мама, донька, сестра, рідні та близькі.

