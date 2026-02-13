Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
У травні 2024 року Володимир Мойшевич став до лав Збройних сил України
колаж: glavcom.ua

Мойшевич служив у 115-ій окремій механізованій бригаді

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Мойшевича.

На Харківщині обірвалося життя військовослужбовця Збройних сил України, бориславця Володимира Мойшевича. Серце воїна зупинилося 2 лютого 2026 року в місті Балаклія Ізюмського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бориславську міську раду.

Володимир Мойшевич народився 14 лютого 1973 року у Бориславі. Навчався у третій школі, був старанним учнем та навчався на відмінно. У мирному житті знайшов себе у столярній справі – працював на різних підприємствах, дуже любив свою професію і мав золоті руки. Був активним, захоплювався волейболом.

У травні 2024 року став до лав Збройних сил України. Служив у 115-ій окремій механізованій бригаді, чесно й віддано виконуючи свій військовий обов'язок.

У травні 2024 року Володимир Мойшевич став до лав Збройних сил України
У травні 2024 року Володимир Мойшевич став до лав Збройних сил України
фото: Бориславська міська рада

2 лютого 2026 року у місті Балаклія Ізюмського району серце воїна зупинилося.

У загиблого воїна залишилися мама, донька, сестра, рідні та близькі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перемир'ї зацікавлена сама Росія?
Цей рік буде переломним – не лише для України. І ось чому
9 лютого, 20:12
Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу
Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу
8 лютого, 09:02
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
21 сiчня, 02:06
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
4 лютого, 13:18
Ігор Терехов пояснив, чому Харків не потребує створення військової адміністрації
Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації
5 лютого, 08:49
На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
3 лютого, 15:57
У січні 2026 року Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи допустило російську делегацію до роботи в органі
Платформа росіян у ПАРЄ оприлюднила проукраїнську заяву
7 лютого, 12:47
Руслан Микула
Росії знадобиться не менше двох років, щоб окупувати Донеччину, – співзасновник DeepStateUA
9 лютого, 14:15
Завдання у тому, як змусити РФ прийняти варіант зупинки військових дій
Імітація переговорів: чому Росія знову тягне час
7 лютого, 11:05

Суспільство

Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме
Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках

Новини

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua