Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа створила нинішній світ у тому вигляді, в якому він існує. І це не кінець п'єси
фото: depositphotos.com

Європа перед вибором: разом з Україною чи підтримка Трампа

Останнім часом у розмовах з європейськими політиками і дипломатами чую одну й ту ж тему, яка дуже сильно напружує: «Нам треба домовитися з США, бо без США ми самі не впораємося».

Я не буду тут обговорювати, чи впорається Європа без США, чи ні, бо це питання нерелевантне. Нерелевантне воно тому, що США не бажає домовлятися з Європою. Іншими словами, США бажає НЕ домовитися з Європою. І що думає з цього приводу Європа, неважливо. Це дуже схоже на політику Росії. Росія не бажає домовлятися з Україною, і що думає з цього приводу Україна, абсолютно неважливо, бо ні на що не впливає.

Я писав ще у лютому минулого року (11 місяців тому), що в новому світі без правил, у світі права сили, інтереси США, Китаю та Росії збігаються у тому, що Європа має бути роз'єднана й слабка, існувати у вигляді окремих ізольованих ринків, на яких можна заробляти та які можна використовувати з різними політичними цілями, – але у будь-якому разі Європа не повинна бути центром сили, об'єднаним та спроможним.

Ось чому США та Росія з двох рук підтримують всіляких євроскептиків, правих і лівих популістів і радикалів (у геополітичній грі немає не лише моралі, а й ідеологій). Сильна об'єднана Європа не потрібна нікому, окрім європейців, у тому числі українців, бо ми Європа не лише за географічним розташуванням, ціннісним базисом та геополітичним вибором, за який сплачено кров'ю, а й за принципом одного човна – або разом вигребемо, або разом потонемо. Сильна Україна, та й загалом незалежна Україна, потрібна лише Європі, а США, Росії та Китаю немає в тому потреби.

Я розумію німецьке керівництво, яке відкликало солдатів із Гренландії, щоб не ставити США та себе у ситуацію необхідності зробити остаточний вибір, який буде важко відкрутити назад. Припускаю, що між США та Європою може бути щось на кшталт «Мінських угод», які жодного дня не будуть виконуватися. Зрозуміло, гарячої війни між США та Європою не буде, але холодна війна з тарифами, обмеженнями та іншими різноманітними інструментами стримування одне одного може розпочатися. Сили тут нерівні: США мають на шворці скаженого собаку, якого можуть нацькувати на Європу зі сходу.

Не здивуюся, якщо Китай виграє цю партію у чисту, запропонувавши Європі стратегічне партнерство, що убезпечить її від зазіхань з боку США та Росії. Це було би повністю у руслі китайської класичної стратегії.

Ну а нам треба якомога активніше пояснювати європейцям, що треба терміново убезпечити себе хоча би зі сходу. Холодну війну на два фронти Європа не виграє, і тим більше якщо з одного боку ця війна розігріється до гарячої (я вже писав, що не вірю у сухопутну операцію, бо російських цілей можна досягти швидше, простіше й дешевше в інших доменах мультидоменної війни).

Для активного обмеження російської спроможності вести війну достатньо тих інструментів, що сьогодні має Європа. Позбавлена спроможності вести війну, імперія сконає в муках. А Європа стане незалежним центром сили, бо інакше не виживе.

Я вже казав, що не вірю у смерть Європи. Бо протягом останніх 2500 років бувало всяке – але весь цей час саме європейці були найбільш енергійними, кмітливими, брутальними, вдумливими, затятими, жорстокими, винахідливими, згуртованими, безстрашними, проникливими завойовниками, сенсотворцями, першовідкривачами, мандрівниками, винахідниками, вченими і митцями. Європа створила нинішній світ в тому вигляді, в якому він існує. І це не кінець п'єси.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Китай Європа Україна Дональд Трамп США путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
14 сiчня, 17:47
Вид на Київ з розбитого вікна столичного будинку
Встановлено особи усіх загиблих внаслідок нічної атаки на Київ: дані прокуратури
9 сiчня, 15:42
Прапор України на будівлі чеського парламенту буде майоріти лише під час важливих подій
У Чехії з будівлі парламенту знято прапор України. Речниця уряду назвала причину
7 сiчня, 15:28
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
27 грудня, 2025, 00:05
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
26 грудня, 2025, 06:44
Родіон Мірошник заговорив про мову та віру в Україні
Москва згадала про денацифікацію і поставила ще одну вимогу Україні
25 грудня, 2025, 08:43
Вибух стався на півдні Москви
Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих
24 грудня, 2025, 06:18
Звільнення всіх територій – максимальний стимул для повернення
Скільки українців повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз
21 грудня, 2025, 18:15
Російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України
Скільки Росія витрачає на війну щотижня? Названо суму
21 грудня, 2025, 12:59

Валерій Пекар

Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
Новий 2026 рік. Яким він має стати
Новий 2026 рік. Яким він має стати
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах
Мультикриза в Україні: три сценарії, які визначать майбутнє
Мультикриза в Україні: три сценарії, які визначать майбутнє

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua